Omri Boehm: „Wahrer Universalismus kann nur radikal sein“

Der israelische Philosoph Omri Boehm, 43, ist Professor an The New School for Social Research in New York. Wir sprachen mit ihm über sein jüngstes Buch „Radikaler Universalismus“, und inwieweit das Buch in gegenwärtige Debatten über Identitätspolitik und Antisemitismus eingreift.

Berliner Zeitung: Herr Boehm, Ihr jüngstes Buch ist eine philosophische Begründung des Universalismus. Wie kamen Sie auf das Thema?

Omri Boehm: In dem Thema vereint sich meine gesamte bisherige akademische Arbeit. Es ist ein Buch über die Bindung Isaaks sowie über Kant und die Frage der Grundlegung des Humanismus. Und schließlich auch über meine Arbeit zu Israel, über den Zusammenhang von Identität und Universalismus nach dem Holocaust.

Sie sprechen in Ihrem Buch über „vermeintlichen“ Universalismus, der in den letzten Jahren zum Schreckgespenst von Identitätspolitik wurde – ein Universalismus im Dienst alter, weißer Männer. Demgegenüber entwickeln Sie einen „radikalen“ Universalismus. Vereinfacht gesagt: ein „guter“ gegenüber einem „schlechten“ Universalismus?

Ich würde vielleicht nicht „gut“ gegen „schlecht“ sagen, eher dass es Universalisten gibt, und solche, die das lediglich von sich behaupten, ohne die schwierigen Aufgaben zu verstehen, die diese Haltung mit sich bringt. Der Titel des Buchs, „Radikaler Universalismus“, ist in gewisser Hinsicht irreführend. Denn wirklicher Universalismus kann nur radikal sein. Der Unterschied zwischen wahren und falschen Universalisten besteht darin, dass wahre Universalisten keine Kompromisse eingehen bezüglich der Wahrheit und Autorität universalistischer Werte. Der Grund für die Bezeichnung „radikaler Universalismus“ liegt im Wortsinn von „radikal“: als „an die Wurzel des Problems gehend“. Konkret gehe ich zu Kant und zu den hebräischen Propheten, um die Frage nach dem Ursprung des Universalismus zu stellen.

Sie kritisieren Unzulänglichkeiten sogenannter Identitätspolitik. Etwa, dass sie den Schwerpunkt auf Identität lege anstatt auf Wahrheit. Ihr Buch wirkt wie eine der ersten, breiter angelegten Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum, die sich an einer linken Kritik dessen versucht.

Ich stehe zwar sicher nicht rechts, sehe mich aber ehrlich gesagt auch nicht als klassischen Linken. Es hängt etwas davon ab, was genau der Begriff meint. War Hannah Arendt eine linke Denkerin? Nicht exakt. Ich betrachte mich zwar nicht als Arendtianer, will aber darauf hinweisen, dass die Kategorien zwischen links und rechts fließender sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Meine Position zu Israel ist offensichtlich links. Aber auch in diesem Zusammenhang betrachte ich meine Arbeit eher als Versuch, eine neue Position abseits der bekannten Positionen zu entwickeln. Das gilt auch für den Universalismus. Die versteckten Annahmen, die sowohl von falschen Universalisten als auch von ihren Kritikern geteilt werden, sind, dass wahrer Universalismus nicht realisierbar sei. Wenn das stimmte, wäre ich tatsächlich auf der Seite der Identitätspolitik. Dann bliebe lediglich Universalismus für alte, weiße Männer. Wir müssen darüber nachdenken, ob und wie wir universelle Wahrheit politisch wieder ernst nehmen können.

In Ihrem Buch schreiben Sie unter anderem über Ihre Lehrerfahrung. Im Gegensatz zu früher würden Werte wie Freiheit und Gleichheit von den Studierenden heute nur noch in seltensten Fällen als gegeben betrachtet – sondern als Werte, die erst erkämpft werden müssen. Was hat diesen Sinneswandel in Ihren Augen bewirkt?

Was die Kritik am Universalismus aus akademischen Seminaren in die Öffentlichkeit schwappen ließ, war, denke ich, die Präsidentschaftswahl Obamas. Er wurde zu einem Zeitpunkt gewählt, als die Überlebensfähigkeit der liberalen Demokratie in den USA auf der Kippe stand. Obama brachte Hoffnung, dass sich das System korrigieren könne. Als Afroamerikaner, aber auch als jemand, der sich rational und eloquent ausdrückte. Obamas Fehler, die anhaltende Diskriminierung, Drohnenangriffe und so weiter haben zu Unmut geführt: Es gab große Hoffnungen, und sie wurden enttäuscht. Die eigentliche Explosion der Identitätspolitik wurde dann durch die Wahl Trumps extrem beschleunigt. Sie demonstrierte den Zusammenbruch der liberalen Demokratie, wie wir sie kannten. Seit Trumps Präsidentschaft ist auch offensichtlich, dass Fakten nicht mehr der essenziellste Ausdruck von Wahrheit sind. Fakten allein könnten der Wahrheit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, niemals Rechnung tragen. Unser Beharren auf Fakten anstatt auf universellen Werten deutet auch darauf, dass wir den Universalismus in gewisser Weise bereits aufgegeben haben.

Sie schreiben, dass die Aufklärung, wenn in ihrem Namen gemordet wurde, den Universalismus nicht hervorgebracht, sondern unterminiert habe. Das erinnert an Adornos und Horkheimers „Dialektik der Aufklärung“. Worin besteht in Ihren Augen das Verhältnis von Aufklärung und Universalismus?

Für Adorno und Horkheimer war es eine dialektische Beziehung – keine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Was ich zu zeigen versuche, ist, dass die Aufklärung in dem Maße, in dem sie Versklavung, Ausbeutung und den Holocaust hervorgebracht hat, den Universalismus nicht verteidigt, sondern verraten hat. Im Gegensatz zu dem, was viele denken, ist die Aufklärung eigentlich der Erzfeind des Universalismus, wegen ihres Positivismus. Indem die Aufklärung bloße Fakten zur Kerndefinition von Wahrheit machte, untergrub sie ihren eigentlichen Wert. Dadurch wurde der Universalismus zu einer interessegeleiteten Ideologie der Macht. Wer das von Beginn an verstanden hat, ist Immanuel Kant. Er versuchte, die Idee, dass es bei der Aufklärung lediglich um Wissen und Wissenschaft geht, zu begrenzen. In diesem Punkt bin ich nicht weit von Adorno und Horkheimer entfernt. Ich denke aber auch, dass sie einen blinden Fleck haben in Bezug auf Kant, der das Problem bereits verstanden hatte. Sie übersehen das, indem sie Kants Philosophie hauptsächlich als Teil der schädlichen Dialektik der Aufklärung zählten, nicht als den bewussten Versuch, darauf zu antworten. Diese Antwort versuche ich wieder zu gewinnen – theoretisch und politisch.

Omri Boehm Zur Person Omri Boehm, 43, ist Professor an The New School for Social Research in New York. Er ist bekannt für seine philosophische Auslegung der biblischen Geschichte der Bindung Isaaks, seine Arbeiten über Immanuel Kant sowie seine Schriften über Israel/Palästina und den Zionismus. Auf Deutsch erschien von ihm zuletzt „Israel – eine Utopie“ (2020). Beiträge von Boehm erschienen in der New York Times, der israelischen Tageszeitung Haaretz und in der Zeit.

Wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, übersetzt Kant in seiner Philosophie biblische Ideen in einen säkularen Rahmen, um dadurch universelle Wahrheit zu begründen. Was hat Kant gegenüber seinen Zeitgenossen verstanden?

Er verstand, dass die Reduktion von Wahrheit auf Fakten zu Nihilismus führt. Was Kant zu bewahren versuchte, ist eine Idee höherer Gerechtigkeit – eine Gerechtigkeit, die nicht gebrochen werden darf. Kant versuchte, daran festzuhalten, dass es ein ethisches Gesetz gibt, das nicht von Menschen gemacht ist, das nicht auf menschlichen Konventionen beruht, auch nicht auf der menschlichen Natur. Aber das sollte eine säkulare, keine religiöse Idee sein: dass es ein universales Gesetz geben sollte, das nicht von Menschen gemacht und in diesem Sinne unbeeinflusst ist von Fragen des Interesses oder der Identität.

Sollten wir demnach unseren Begriff von Säkularismus überdenken?

Ja, ich denke schon. Nicht in dem Sinn, dass wir zum Glauben zurückkehrten. Aber wir sollten die Grenzen beziehungsweise das Scheitern des postmetaphysischen Denkens anerkennen. Postmetaphysisches Denken kann nicht wirklich universalistisch sein. Ich argumentiere in meinem Buch, dass wir stattdessen an der abrahamitischen Unterscheidung festhalten sollten. Sie war es, die zum ethischen Monotheismus führte – zu einer universellen Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir müssen uns die Frage nach den Alternativen stellen.

Inwieweit ist Ihr Konzept des „radikalen Universalismus“ konkret anwendbar?

Im Falle Israels – und das ist ja eine der schwierigsten politischen Fragen – ist meine Antwort eindeutig. Ich glaube, dass der Wert des Menschen an erster Stelle stehen muss, dass das „Wir“ später kommt. Gerechtigkeit muss an erster Stelle stehen, nicht jüdische, israelische – auch nicht palästinensische – Identität. Was natürlich nicht heißt, dass wir Identität gegenüber neutral sein sollten.

Sind Verfassungen nicht eigentlich eine gute Alternative, solche Fragen politisch zu begründen?

Verfassungen sind wichtig, aber wir sollten uns nicht vormachen, dass sie an sich fortschrittliche Dokumente sind. Sie sind in gewisser Weise die einzige Autorität, auf die man sich in einer postmetaphysischen Welt berufen kann, aber sie überwinden nicht das Problem des Rechtspositivismus. Ich spreche hier speziell über die Verfassung der USA, aber in gewisser Weise über jede Verfassung. Sie ist ein Rechtsdokument, das sich auf den Bereich des Politischen erstreckt. Im jüngeren Fall der Abtreibungsrechte sehen wir heute schon die Probleme mit strengem Konstitutionalismus und die Abhängigkeit vom Obersten Gerichtshof. Die Unabhängigkeitserklärung der USA hingegen gibt – wenn man sie denn ernst nimmt – die Wahrheit in einem normativen Sinne nicht auf. Sie behauptet ein metaphysisches Konzept von Gerechtigkeit, das über den Rechtspositivismus hinausreicht. Der moderne Liberalismus hat sich von einem solchen Dokument abgewandt und der Verfassung den Vorrang gegeben.

Sie plädieren für eine neue Kant-Lektüre, vor dem Hintergrund, dass Kant die W��rde des Menschen mit universellem Denken verknüpft. Wie verträgt sich das denn mit der jüngeren Kritik an Kant, wonach rassistisches Denken bei ihm inhärent sei?

Kants Philosophie vertrat keine inhärent rassistischen Ansichten. Seine eigenen Ansichten können wir heute nicht mehr akzeptieren, aber sie sind nicht identisch mit seiner Philosophie. Dies wäre ein Trugschluss, den die Linken nur zu gut aus den Angriffen auf sie selbst kennen: Dass man versucht, diese oder jene problematische Äußerung zu isolieren, um die politische Position als Ganze zu diskreditieren. Um zu zeigen, dass eine Position rassistisch oder antisemitisch sei. Dabei bestand die Hauptleistung von Kants Formulierung des Universalismus darin zu zeigen, dass der Wert des Menschen nichts mit biologischen oder soziologischen Kategorien zu tun hat. Wenn man diese kantische Idee aufgibt, dass Menschen nie als Mittel und nur als Zweck behandelt werden sollten, gibt man eines der wichtigsten Instrumente auf, die uns verstehen lassen, was an Sklaverei und Rassismus falsch ist. Mit anderen Worten: Wenn wir, weil Kant vor 250 Jahren rassistische Dinge sagte, die kantische Idee aufgeben, dass Menschen nicht als Mittel behandelt werden sollten, dann legitimieren wir die Sklaverei. Das absolute Unrecht der Sklaverei kann meines Erachtens ohne das kantische Verständnis des Universalismus nicht verstanden werden.

Ein Autor, dessen Gedanken sich in Ihrem Buch – auf widersprüchliche Weise – immer wieder spiegeln, ist Natan Sznaider. In seinem im Frühjahr erschienenen Buch „Fluchtpunkte der Erinnerung“ entwickelt er ein Konzept dessen, was er „partikularen Universalismus“ nennt, vor dem Hintergrund der zionistischen Erfahrung. Was halten Sie davon?

Ich habe großen Respekt vor Natan Sznaider, fürchte aber, dass die Vorstellung mehrerer partikularer Universalismen im Plural ein Widerspruch in sich ist. Ich denke auch, dass das, was Sznaider Universalismus nennt, ein gutes Beispiel dafür ist, was ich „falschen Universalismus“ nennen würde: eine Position, die nicht universalistisch ist, sich aber so bezeichnet und somit die Rechte derer untergräbt, die durch die Autorität des wahren Universalismus am meisten verteidigt werden müssten.

Können Sie konkreter werden?

Im Fall Israels, der ja auch für Sznaider zentral ist, sind das natürlich die Palästinenser. Sznaider sagt, dass Israel ein ethnischer Staat ist. Ist solch ein Staat, der die Souveränität einer Gruppe und nicht der Bürger als solcher behauptet, etwas, das im Namen partikularer Universalismen demokratisch genannt werden kann? Palästinenser sind in einem Staat, der jüdische Souveränität behauptet, nicht gleich. Die Frage ist, ob man im Namen des Universalismus für diese Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit kämpft – als einzige Möglichkeit, Menschenrechte zu verteidigen. Oder ob man behauptet, dass diese Idee der Gleichheit selbst antisemitisch ist. Anstatt Universalismus zu bekämpfen, um den Zionismus zu verteidigen, sollten wir Formen des Zionismus entwickeln, die mit wahrem Universalismus vereinbar sind.

Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, jüdische und nicht-jüdische Bürger Israels sind faktisch nicht gleich vor dem Gesetz?

Weder faktisch noch theoretisch. Das israelische Grundgesetz definiert das Land ethnisch als dem jüdischen Volk zugehörig, nicht allen Bürgern Israels. Das Grundgesetz verbietet auch, dass jemand für das Parlament kandidiert, der die ethnische Identität des Staates als jüdischer Staat leugnet. Stellen Sie sich vor, das deutsche Grundgesetz würde den Staat als christlich-deutsch und nicht allen Bürgern zugehörig definieren – und das Prinzip der wehrhaften Demokratie anwenden, um zu verhindern, dass jemand, der die Grundidee eines Staates für alle Bürger vertritt, im Parlament kandidiert. Ich hoffe, wir können uns einigen, dass ein solches Grundgesetz den Rechtsstaat unterminieren und die gesetzliche Gleichheit von Juden und Muslimen zutiefst verletzen würde.

In einem Text über die Documenta 15, den Sie im Sommer für die Zeit geschrieben haben, beschreiben Sie, wie dort zwei verschiedene Formen dessen, was Sie als ideologischen Anti-Universalismus bezeichnen, aufeinanderprallen: das „Post-Holocaust-Denken“ auf der einen und „Postkolonialismus“ auf der anderen Seite. Können Sie erklären, was diese Denkweisen für Sie anti-universalistisch macht?

Zionismus ist Identitätspolitik. Das Argument des Zionismus ist, grob gesagt, dass die Aufklärung versagt und den Holocaust hervorgebracht habe, und dass Kritik am jüdischen Staat aus universeller Perspektive antisemitisch sei. Postkolonialisten sagen: Die Aufklärung brachte den Kolonialismus hervor. Demnach sei Universalismus rassistisch. Bis zu einem gewissen Punkt haben beide recht. Der Grund, warum Zionismus und Postkolonialismus heute so sehr im Clinch liegen, ist nicht, weil sie so unterschiedlich sind, sondern weil sie so ähnlich sind.

Worauf läuft die Spannung zwischen Zionismius und Postkolonialismus hinaus?

Im Grunde bleibt letztlich nur die Frage, wer mehr Macht hat. Wer schießt zuerst, wer beherrscht das Narrativ. Momentan hat Israel in der Machtdynamik die Oberhand. Aber nicht unbedingt für immer. Wenn man sich etwa die wandelnden Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei in den USA ansieht, scheint es, als mutiere Israel immer mehr zum Harvey Weinstein dieser Welt. Bis zu einem Punkt wussten alle, dass Verbrechen begangen wurden. Ab einem bestimmten Moment mussten sie ihn canceln, um ihre Legitimität nicht zu verlieren. Israel ist nicht Weinstein, Israel muss verteidigt werden. Aber wir werden es nur vor einer solchen Behandlung schützen können, wenn wir eine Position ermöglichen, die weder Israels Verbrechen verschweigt noch das Land zu einem zu cancelnden Objekt degradiert. Diese schwierigen Fragen müssen dringend angegangen werden. Sie gehen weit über die Probleme hinaus, vor die uns die Besatzung stellt. Das ist in erster Linie die Frage, ob ein jüdischer Staat demokratisch sein kann. Ich glaube, nein. Wir müssen die Sicht hinter uns lassen, dass man Antisemit sein muss, um dies zu sagen.

Sie erwähnten, dass Sie sich ungern als links oder rechts positionieren. Man könnte dies auch kritisieren, indem man sagte, Sie verschleierten schlicht Ihre Positionierung.

Hoffentlich zeigt dieses Interview, dass diese Kritik falsch ist und dass eine universalistische Perspektive doch eine sehr klare Position beinhaltet.

Ein weiteres Thema, das sich durch Ihr Buch zieht – von Abraham Lincoln bis Martin Luther King –, ist die Frage der Abschaffung der Sklaverei und des Abolitionismus. Angesichts der Popularisierung dieser Ideen durch Black Lives Matter: Welche Bedeutung haben sie heute?

Ich glaube, dass wir abolitionistische Positionen zurückgewinnen müssen. Aber Black Lives Matter ist in meinen Augen nicht wirklich abolitionistisch.

Was fehlt der Bewegung in Ihren Augen?

Es fehlt eine Idee von Universalismus. Black Lives Matter macht ein Argument im Namen der Identität, nicht im Namen der Gerechtigkeit. Die einzige Möglichkeit, dafür zu argumentieren, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen, Gesetze zu brechen, ist abstrakte Gerechtigkeit, nicht das partikulare Interesse einer Gruppe. Das Interesse mag legitim und auch dringlich sein, aber es braucht eine Grundlage in Gerechtigkeit und Wahrheit.

Aktivistinnen und Aktivisten in New York, 12. Februar 2022 imago/ZUMA Wire

Black-Lives-Matter-Aktivistinnen könnten dem leicht entgegenhalten, dass sie nicht nur aufgrund von Identität aufbegehrten, sondern weil sie ihren Kampf als größeren Kampf für Gerechtigkeit betrachten.

In dem Maße, in dem einige dieser Aktivisten konsequent für universalistische Ideen eintreten, mag das stimmen. Dann können sie mit meiner uneingeschränkten Unterstützung rechnen. Ich würde allerdings behaupten, dass es für 98 Prozent der Bewegung nicht zutrifft. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin kein Gegner von Black Lives Matter, ich unterstütze die Bewegung. Was mich besorgt, sind die theoretischen Rahmenbedingungen, die ihr zugrunde liegen. Meine Studenten sind heute quasi-kategorisch nicht mehr bereit zu sagen, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Sie scheinen zu glauben, dass dies mit der Aussage „All Lives Matter“ vergleichbar sei. Ich befürchte, dass dieses Denken zu einer Ablehnung der Idee der Gleichheit an sich führen könnte. Für mich ist Martin Luther King demgegenüber eine radikale Quelle, die es wiederzuentdecken gilt.

Martin Luther King wird in Ihrem Buch als radikale Quelle bemüht. Was überrascht, zumal Martin Luther King kulturgeschichtlich ja oft als leicht verdauliches Gegenstück der Bürgerrechtsbewegung gezeichnet wird – im Gegensatz etwa zu Malcom X.

Ja, Martin Luther King wurde vom liberalen Zentrum vereinnahmt, das ihn zu seiner Zeit ablehnte. Er gilt nicht als Held von Black Lives Matter. Dabei ist er im Kern ein radikaler Revolutionär im Namen der Unabhängigkeitserklärung und universeller Gerechtigkeit. Er verstand sehr gut, dass gemäßigtes Denken und die blinde Akzeptanz von „Rechtsordnung und gesundem Menschenverstand“ die schlimmste Gefahr für die Freiheit sein können. Und dass nur der Gedanke der Gerechtigkeit uns universelle Rechte und Pflichten auferlegt, ungerechte Gesetze zu missachten. King verstand, dass die Idee, dass ein ungerechtes Gesetz kein Gesetz ist, nur dann gültig ist, wenn die Gerechtigkeit selbst universelle Autorität besitzt. Dieses radikale Verständnis ist heute völlig verloren gegangen. Mit dem Gedanken, dass es gilt, King wiederzuentdecken, stehe ich Cornell West übrigens sehr nahe. Mit dem Unterschied, dass West protestantischer Pragmatiker ist und ich ein jüdischer Kantianer.

Wenn Sie die Ideen Ihres Buches auf den deutschen Kontext übertragen: Sehen Sie ein Äquivalent für einen radikalen Grundlagentext wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, auf den wir zurückgreifen könnten? Würde das Grundgesetz herhalten?

Ich würde hier eher zu einer radikalen Interpretation des Verfassungspatriotismus aufrufen. Die Frage, wer deutsch ist, wird nicht durch Geschichte oder Blut definiert. Alle Menschen können Deutsche sein. Die deutsche Gesellschaft hat einen langen Weg zurückgelegt, um diese Idee zu akzeptieren. Dies erfordert jedoch eine gewisse Offenheit, die in Deutschland offenbar noch nicht ganz mehrheitsfähig ist.

Lässt sich hieraus erklären, dass der sogenannte Zweite Historikerstreit in den vergangenen zwei Jahren losgetreten und so heiß diskutiert wurde?

Ich denke, es geht dabei um das Wechselspiel von Verfassungspatriotismus, Weltoffenheit und Antisemitismus, das ja auch im Kontext der Documenta 15 verhandelt wurde. Die wichtige und heikle Frage, wer Deutscher sein kann, ist eine Frage, die heute weniger durch deutschen Stolz, sondern vor allem durch deutsche Scham zusammengehalten wird. Und durch die besondere Verpflichtung Deutschlands gegenüber Juden. Um Menschen mit einer anderen Geschichte in dieses Modell von Staatsbürgerschaft einzubeziehen, müsste man viel Druck auf deutsche Identität ausüben – einerseits müssen nicht-ethnische Deutsche die Verantwortung für die deutsche Vergangenheit als ihre Bürgerpflicht akzeptieren. Andererseits muss die deutsche Gesellschaft auch offen sein für andere Sichtweisen auf Geschichte, die „wahren“ Deutschen womöglich unangenehm sind. Dies ist eine schwierige und gefährliche Diskussion, aber sie muss geführt werden. Ich glaube, dass es beim sogenannten Historikerstreit 2.0 genau darum geht: um die Dialektik von deutscher Identität und Verfassungspatriotismus.

Welche Rolle, denken Sie, nimmt Antisemitismus in diesem Zusammenhang ein?

Antisemitismus darf nicht geduldet werden, nicht hier oder anderswo. Aber auch nicht die Instrumentalisierung des Kampfes gegen Antisemitismus im Namen einer rehabilitierten, deutschstämmigen Identität. Der einzige Weg, Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, besteht darin, ihn in einen Kampf für Menschenrechte einzubetten. Aber schauen Sie sich einfach mal das Verhältnis vieler Deutscher zum Völkerrecht oder zu Amnesty International an – viel zu viele in Deutschland scheinen zu glauben, sie müssten genau das Gegenteil tun.

Omri Boehm: „Radikaler Universalismus: Jenseits von Identität“. Aus dem Englischen von Michael Adrian. Propyläen, 177 Seiten, 22 Euro.