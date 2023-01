Muss man beim Dating in fremden Wohnungen versteckte Kameras fürchten?

Nils’ Wohnung macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Interessant farbige Wände, Möbel, die nicht gleich beim ersten Seufzer zusammenbrechen, durchdachte Lichtsituation. Gut, es war wieder eine halbe Weltreise, aber ich geh gern zu den Typen nach Hause. Ich finde, das lohnt sich meistens. Meine Wohnung kenne ich ja. Diese ganzen Smart Homes, in die man so kommt beim Daten, das macht Spaß. Inzwischen hab ich das Gefühl, bei Smart Homes geht es nicht um intelligente Lösungen, sondern ums Spielen. Irgend so ein einsamer Mann hat seine Wohnung zum Spielgefährten auserkoren, spielt Fangen und Verstecken, aber die Wohnung findet ihn immer, macht das Licht an, wo er gerade ist. Hab dich, komm kuscheln. Hey Siri, gemütliches Licht, 30 Prozent!

Ich gebe mich keiner Illusion bezüglich der Frage hin, ob im Schlafzimmer eines Smart Homes irgendwelche Kameras das Geschehen überwachen beziehungsweise aufzeichnen, beschwichtige mich aber mit dem Einwand, dass die Typen doch hoffentlich nicht zu ihrem eigenen Sex werden masturbieren wollen und deshalb nichts mit dem Material machen. Aus reiner Faulheit denke ich auch, so viel kriminelle Energie, meinen Arsch ins Netz zu stellen, wird doch keiner haben. Hier hat mein hohes Alter auch mal Vorteile: Mein Arsch ist überraschenderweise genauso alt wie ich, den will im gesamten Internet keiner sehen, darauf verwette ich meinen … äh … Arsch. Und falls doch, wird wenigstens einer von uns berühmt in diesem Leben.

Mein Brain wird es zu nichts mehr bringen, das weiß ich jetzt schon, hab mich diese Woche zweimal ausgeschlossen und hatte beide Male rosa Fellpuschen an und natürlich kein Handy in der Tasche. Und ich kann mich nicht mehr konzentrieren, vergesse alles, meine Geschichten finden kein Ende, von einer Pointe ganz zu schweigen. Das ist inzwischen schon fast wie bei meinem Vater, der wildfremden Menschen, die seinen Weinladen betreten, erzählt, dass er am Abend „an Suses Brack angeln gehen könnte, weil da die Hechte …“ und so weiter. Weder kennen die Kunden das betreffende Brack (was ist ein Brack?), noch wissen die, wer Suse ist, obwohl das eine gute Geschichte ergäbe (ach was, hundert gute Geschichten), noch mündet das Ganze am Ende in eine Weinempfehlung. Es ist einfach so, dass mein Vater neuerdings in Gegenwart anderer Menschen Selbstgespräche führt. Und ich hab auch schon wieder den Faden verloren. Wo war ich: Brain. Arsch. Smart Home. Jungswohnung. Ach ja: Nils.

Ich sackte aus dem Verkehr, lag auf dem Bauch wie ein überfahrener Dachs

Zurück in sein Wohnzimmer, auf die blaue Couch. Ich versuche, es spannend zu machen, aber ich kann nix versprechen. Pointenprobleme, wie gesagt …

Während ich also auf Knien Nils’ Stöße genoss und mit einer Hand meine Klitoris massierte, blickte ich plötzlich einem schwarzen Nomadenkind in die Augen. Ich hielt im Genießen und Massieren inne und sah mich um. Da waren noch mehr Kinder, alle schwarz, der Bildhintergrund, eher Düne als Buddelkasten, verwies auf Afrika. Ich erstarrte und war drauf und dran, die Polizei zu rufen. War das hier nicht ein schlimmer Fall von cultural appropriation, kultureller Aneignung, das anmaßende Transferieren von Dingen aus einer Minderheitenkultur in eine Mehrheitenwohnung?

Plötzlich kam mir das ganze Setting so vor, als hätte jemand bei Ikea das gesamte Erwachsenenwohnzimmer Buntebjörk mit den goldenen Lampen und der Holzoptik, dem beigen Webteppich aufgekauft und aus Mangel an Phantasie die Beispielfotos gleich mit. Also muss ich Ikea wegen cultural appropriation anzeigen? Das packe ich nicht. Ich kann es nicht mit einem solchen Giganten aufnehmen. Ich kann ja noch nicht mal den Wasserkocher reklamieren, der nach zwei Wochen kaputtgegangen ist, sondern kaufe einen noch neueren. Ich kann auch meiner Nachbarin nicht sagen, sie solle bitte die Tüte mit dem Glasmüll wegbringen, die seit anderthalb Jahren vor ihrer Tür steht. Ikea ist definitiv eine Nummer zu groß für mich. Ich sackte aus dem Verkehr, lag auf dem Bauch wie ein überfahrener Dachs. Nils, der kurz vor dem Kommen gewesen war, reagierte milde: „So ekstatisch, dass du dich nicht mehr halten kannst, Süße? Merk dir, wo wir waren, und lass uns rasch einen Schluck trinken.“

Ich bin doch nur eine private Frau

Die Afrikakitsch-Tassen fielen mir ins Auge, aus denen es wieder den unvermeidlichen Tee gab, Yogi-Tee, ist der auch anfechtbar wegen Indien und so? Inzwischen weinte ich haltlos. Ich bin doch nur eine private Frau, die hin und wieder ein bisschen gebumst werden muss, und nicht Amnesty International. Die haben doch eine ganze Abteilung für so was, ach was, Task Forces. Nils gab mir vom Beistelltisch Huckebjal das Tüchlein, in das eigentlich sein Sperma gesollt hätte, und ich putzte mir die Nase, trank Tee, zeigte anklagend auf das Bild.

„Süß, ne?“

Der hatte gar kein Bewusstsein für das Problem. Wie ignorant konnte man sein. Wenn ich fertig geheult hatte, musste ich hier raus. Bei dem Gedanken weinte ich gleich noch mehr. Woher sollte ich denn jetzt Sex kriegen? Ich würde drei Durchschnittslover brauchen, um Nils zu ersetzen und bin ja nebenbei auch noch Freiberuflerin, ich kann nicht drei Abende die Woche für Sex blocken.

Dann schluckte ich doch nur so viel Sperma, wie ich Appetit hatte

„Der heißt auch Nils“, sagte Nils und nahm mich in den Arm, wo ich vor mich hin schniefte und röchelte. Er schuckelte mich sanft, küsste mich aufs Ohr, und ich war wieder einmal baff, weil Männer weinende Frauen weitaus mehr mögen als nicht weinende Frauen. „Der ist nämlich mein Patenkind“, fuhr Nils stolz fort, „für den bezahle ich die Schule. Hat mein Cousin initiiert, der war da im Brunnenbau und hat sich mit der Familie angefreundet. Er hat mich mal mitgenommen zu denen, und als Nils geboren wurde, war klar, ich bin Pate. Die Tassen“, er zeigte auf die Afrikakitsch-Tassen, „hat Nils für mich ausgesucht. Aus denen dürfen nur nette Leute trinken.“

Ich war beschämt, konnte aber endlich aufhören zu weinen. Bevor mir noch die Muschi einfror von so viel Heiligkeit, warf ich ihn auf den Rücken und wandte eine meiner Ninja-Blastechniken an. Das hatte er echt verdient. Dieser gute Mensch. Leider hatte ich ja vorhin das Tüchlein vollgeheult. Musste ich jetzt sein Sperma schlucken zur Strafe, weil ich wieder mal diese missgünstige kleine Frau gewesen war, die ich nicht mehr sein will? Sah ganz danach aus. Aber dann schluckte ich doch nur so viel, wie ich Appetit hatte, und ließ den Rest auf seinen Bauch spotzen. Ich bin echt aus dem Alter raus, in dem ich mich für irgendwas bestrafe.