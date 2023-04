Online-Dating: Moment, darf ich deine Vulva küssen?

Ich gebe ja gern dem Internet Schuld. Man muss sich heute nicht mehr in die Augen schauen, wenn man sich so „Sachen“ sagt. Gut, „früher“ hat man das vielleicht per Post getan, aber dann musste man eine Briefmarke draufkleben und zum Briefkasten gehen. Also Aufwand betreiben. Auch am Telefon musste man sich etwas anstrengen. Die Stimme soweit regulieren, dass Worte im Stöhnen hörbar wurden. Wer ist da am anderen Ende der Leitung? Ach ja, Paul ...