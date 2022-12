Online-Dating: „Stört es dich nicht, dass ich so jung bin?“

„Zu jung wofür?“, fragt unsere Autorin zurück. Da sitzen sie schon in einem Club in Prenzlauer Berg. Dann fasst er sie im Nacken und es wird geküsst.

Wann genau passiert dieser Moment, in dem man sich sagt: Ich werde alt. Zumindest ein bisschen. Ich wollte immer älter sein, als ich war, weil ich mich entsprechend fühlte. Anders als ich wahrgenommen wurde. Wenn man sehr jung ist, bedeutet ein gewisses Alter eben auch, ernst genommen zu werden.

Irgendwann dreht sich diese Logik stillschweigend um und man versucht inständig, Spuren des Alters zu übertünchen, um noch ernst und auch wahrgenommen zu werden. Sichtbar bleiben, ja, wie und vor allem: warum?

Weil ich es selbstverständlich oft gern anders hätte, als sich das in den Nebenwirkungen ausdrückt, die zwangsläufig und natürlich mit dem Alterungsprozess einhergehen. Ich würde mir wünschen, dass der Reifungsvorgang kein Manko mehr darstellt, sondern einen Gewinn. Es sind Erfahrungen, manche davon machen sich eben auch äußerlich bemerkbar. Meine Großmutter zum Beispiel: ihr vollkommenes Gesicht übersäht mit Runzeln. Sie immer ganz cool: Das sind Lachfalten. So.

Ich hatte bereits den Schlafanzug im Arm

Deshalb stehe ich neulich in einer Schlange und warte, dass man mich reinlässt.

Es ist nachts halb zwei, Samstag, das Wetter treibt seine Späße, irgendwie riecht es nach Frühling. Zumindest habe ich den Großteil des Tages draußen verbracht, von einem spontanen Treffen mit Freundin zum nächsten. Bis ich schließlich immer noch mit viel Energie geladen auf meinem Sofa landete. Das Handy in der Hand. Dann das Pling. Eigentlich hatte ich abends Lasse treffen wollen, einen Typen von einer der bekannten Partnerbörsen, der mir offen sympathisch geschrieben hatte, ob ich gern tanze. Und wie! Nun erkundigte er sich also, ob ich denn einen guten Gesprächsabend gehabt hätte und ich antwortete, dass Tanzen aber auch gut gewesen wäre. Wieso gewesen? Dann also Taxi. Dann also zum ersten Mal vorm „Mensch Meier“, einem angesagten Elektroclub. Warten. Natürlich bin ich unendlich müde, ich hatte bereits den Schlafanzug im Arm. Dass ich jetzt allerdings in einem luftigen Kleid als eindeutig Älteste da zwischen hundert hippen Partygängern nach einem unbekannten Menschen Anfang 30 Ausschau halte, ist irgendwie schräg.

Es zieht mir um die Beine, die sich mit einiger Aufregung anzufüllen scheinen, im Grunde fühlt es sich verrückt an. Schon ist über eine halbe Stunde rum, jetzt ist es zwei Uhr, und da taucht Lasse mit Rucksack auf, als wolle er auf eine Wanderung gehen. Er wirkt sympathisch und erzählt von allen möglichen Clubabenden, von seiner Arbeit als Jugendtrainer und vom Rausch des Musikmachens. Währenddessen klappern meine Knie leicht, aber rhythmisch. Warum die Schlange nicht vorrückt, ist ein Rätsel. Eine junge Frau fragt uns, wie lange wir denn schon da rumlungern würden. Wir antworten achselzuckend: Wahrscheinlich seit einer Stunde. Lasse und ich zwinkern uns zu, als die Frau bei uns wie vertraut stehen bleibt, um dem Eingang ein paar Meter näher zu sein. Zugegeben, ich muss auf die Toilette. Vor lauter Übereifer auf dem Weg nach draußen hatte ich es vergessen. Auch zugegeben tut es gut, sich richtig lässig zu geben, mitten in der Nacht. Die Müdigkeit ist einer Art kreativer Absurdität gewichen, weil ich Techno eigentlich nicht mag, es nun aber kaum erwarten kann, endlich im Inneren loszuhopsen.

Er berichtet von seiner coolen Mutter und ich von meinen coolen Söhnen

Lasse ist ein guter Gesprächspartner, er berichtet von seiner coolen Mutter und ich von meinen coolen Söhnen, immer bedacht, nicht zu unangestrengt zu wirken, als es um Kiffen und Legalisierung geht und ich mir mit nur einem Satz („Man sollte die noch unerforschte Langzeitwirkung auf das jugendliche Hirn nicht außer Acht lassen“) wie eine journalistische Obertante vorkomme. Endlich liegt der Eingang in Sichtweite. Meine Beine sind inzwischen zu Eiszapfen erstarrt, mit einem erneuten Öffnen der Tür kippt ein Schwall Wärme über uns, und ich muss losniesen. Einmal, zweimal, dreimal. Zum Glück für meine Umstehenden trage ich da bereits eine Maske. Die Blicke sind eher verständnisvoll als wie bis vor kurzem aggressiv, aber innerlich geht es mir nur so mittel. Beckenbodengymnastik nicht vergessen! Im rechten Moment die Muskeln anspannen. Ach.

Eigentlich herrlich, an der Kasse nicht mehr nach seinem Alter gefragt zu werden, und unter der Maske machte sich wahrscheinlich ein zufriedenes Lächeln breit. Ich bin dann erst mal aufs stille Örtchen und habe die Spuren beseitigt. Der Lippenstift hatte innen im Mundschutz ein aufgeregtes Plappermuster hinterlassen. Ich zögerte kurz, bis ich mich auf die eine Tanzfläche begab, um mir ein Club Mate in die Hand drücken zu lassen.

Lasse hatte seinen Rucksack unter einer Bank verstaut, er trubelte bereits im ersten Bassfieber.

Leider muss ich oft nachfragen: Wie bitte?

Es ist ja nicht so, dass es nur um die paar Tropfen geht, die sich bei langanhaltendem Niesen lösen. Ich höre nicht mehr gut. Eben diese Art Bässe, wahrscheinlich auch andere Schreiattacken und schlussendlich eine Innenohrentzündung während der Schwangerschaft mit anschließender Trommelfellperforation haben dafür gesorgt, dass ich leider oft nachfragen muss. Wie bitte? Ich saß mit Lasse auf der Empore des Clubs. Ein durchgelegenes Sofa, das die Rhythmen der Musik pumpend unter unseren Hintern weiterleitete. Ich fühlte mich gut, lässig ein Bier in der Hand, während Lasse weiterhin an seinem Mate festhielt.

„Stört es dich eigentlich nicht?“, fragte er und drehte den Kopf im Satz zur Seite, um nach den neben uns wippenden Tänzern zu gucken. Und redete weiter. „Bitte was?“ brüllte ich in sein Ohr, auch darum bemüht, immer noch cool zu wirken. Inzwischen kann ich ganz gut von den Lippen ablesen, aber manchmal führte das schon zu netten Missverständnissen, wenn ich allzu intensiv die Münder anstarrte, um ja nichts vom Satzinhalt zu verpassen. Er drehte sich wieder zu mir und schaute mir auch auf den Mund. „Na, dass ich so jung bin.“ Daraufhin setzte er sich wie zur Demonstration in den Schneidersitz, ein bisschen Yogi, ein bisschen Wohngemeinschaft, während die anderen weiter hüpften, ich mochte das ja. „Zu jung wofür?“ Das ist einer der Vorteile vom Erwachsenwerden, zu erkennen, wohin die Impulse abzielen.

Er nahm einen Schluck von seinem Getränk, fasste mich im Nacken, und dann küssten wir uns. Ziemlich bald setzten sich andere zu uns aufs Sofa, während wir weiter knutschten. Wie wirkte das? Ich weiß es doch nicht und will es im Grunde auch gar nicht wissen. Weil es herrlich war. Es ist wie eine Narrenfreiheit. Morgens aus einem Club zu waten, die Vögel zwitschern, es ist so hell, dass die Schminke längst schon ihren Schutzgeist aufgegeben hat. In ein Uber steigen, das Lasse noch schnell bestellt hat, uferloses Grinsen.

Ich will alt werden. Sehr alt, und dazu brauche ich gute Momente. Wie diesen hier. Dinge tun, die für andere im ersten Augenblick ein „Oh nein“ hervorrufen, da es durchaus Energie fordert, lange Schlange zu stehen und sich mit ungewohnten Fragen wachzuhalten. Zu wissen, dass mir das womöglich auch eine Weile lang in den Knochen stecken wird. Wie lange diese noch halten, liegt ja eben nicht in meiner Hand, aber eben in meinen Gedanken. Lasse noch im Auto: Wohin fahren wir? Auf meinem Balkon stand die Sonne bereits auf Vollmast, und ich zögerte kurz, als mir Lasse seinen frisch gedrehten Joint hinhielt. Willst du etwa nicht?