Online-Plattform soll Nachwuchs in die Filmbranche locken

Berlin -Um dem fehlenden Nachwuchs entgegenzuwirken, soll im Laufe dieses Jahres eine neue Plattform für Jobs in der Filmbranche an den Start gehen. „Wir sind damit befasst, eine Anlaufplattform für in erster Linie junge Menschen zu schaffen, die sich über Film und Fernsehen erst mal grundlegend informieren, aber auch ganz niedrigschwellig den Einstieg finden wollen“, sagte Juliane Müller, Geschäftsführerin der Produzentenallianz Initiative für Qualifikation (PAIQ). Die Allianz vertritt die Interessen von Hunderten Produktionsfirmen in Deutschland.