„Operation Fortune“ mit Jason Statham und Hugh Grant Wie gewinnt man das Vertrauen eines mächtigen Waffenhändlers? Man setzt dessen Lieblingsschauspieler als Geheimagent auf ihn an. In Guy Ritchies neuem Agente... Philip Dethlefs , dpa

London -Mit deutlicher Verspätung kommt „Operation Fortune“ in die Kinos. Eigentlich hätte das Agentenabenteuer von Kultregisseur Guy Ritchie („Bube Dame König grAS“) vor einem Jahr Premiere feiern sollen. Medienberichten zufolge wurde der Start in Folge des Krieges in der Ukraine verschoben. Angeblich hatte das Studio Bedenken wegen der ukrainischen Gangster im Film. Der ursprüngliche Titel „Five Eyes“ wurde verworfen, um Missverständnisse in China zu vermeiden, denn Five Eyes heißt bekanntlich auch eine Kooperation westlicher Nachrichtendienste.