Opernhaus als Eiswüste: Nonos „Intolleranza 1960“ in Berlin Die Komische Oper Berlin ist ein baulicher Sanierungsfall. In den kommenden Jahren stehen umfassende Arbeiten und ein erweiternder Neubau an. Die Premiere vo... dpa

Darstellerinnen und Darsteller spielen während der Fotoprobe vor Premiere von Luigi Nonos "Intolleranza 1960" in der Komische Oper. Gerald Matzka/dpa

Berlin -Die Komische Oper Berlin ist ein baulicher Sanierungsfall. In den kommenden Jahren stehen umfassende Arbeiten und ein erweiternder Neubau an. Die Premiere von Luigi Nonos „Intolleranza 1960“ am Freitagabend schien da schon viel von den kommenden Umwälzungen vorwegzunehmen. Für die Inszenierung von Marco Štorman hat Bühnenbildner Márton Ágh das Opernhaus komplett umgebaut: Der Zuschauerraum ist in ein Eismeer verwandelt, das Orchester spielt im zweiten Rang, Dirigent Gabriel Feltz steht mit einem Podest vor der Brüstung in knapp acht Metern Höhe, das am Ende begeisterte Premierenpublikum hockt auf der Bühne und um das Endzeitszenario.