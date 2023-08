Das Städtchen, aus dem ich ursprünglich stamme, ist so klein, dass ich seinen Namen kaum je erwähne hier in Berlin, meiner zweiten Heimat, schon seit vielen Jahren. Wenn Leute fragen, woher ich eigentlich komme, sage ich meistens bloß „aus der Nähe von Frankfurt am Main“ oder allenfalls (wenn sie etwas ortskundiger im Südwesten sind) „aus der Nähe von Mainz“. Oppenheim kennt hier in Berlin sowieso niemand, denk ich mir dann – oder unterstelle es zumindest.

Für mich als Ex-Oppenheimer war es schon vor einigen Jahren skurril, als am Bahnhof Neukölln ein gigantisches Plakat fürs Weinbaugebiet Rheinhessen warb – mit einem Foto, auf dem man die Weinberge vor Oppenheim sah. Aber nun ist es noch viel krasser: Seit ein paar Wochen lese und höre ich ständig von Oppenheim. Eigentlich natürlich von Robert Oppenheimer und dem Film von Christopher Nolan. Aber der jüdische Familienname geht tatsächlich auf mein Heimatstädtchen zurück. Einige Künstler tragen den Namen ebenfalls, von Max Oppenheimer bis zu Meret Oppenheim. Die Netflix-Realityshow „Selling Sunset“ handelt von den Luxus-Maklern der Oppenheim Group in Los Angeles.

Hier in Berlin gibt es einen kleinen Oppenheimer Weg, in Frohnau. Und natürlich auch die Villa Oppenheim, in Charlottenburg. Was aber wohl nur die wenigsten Berliner wissen: Zwei waschechte Berliner, Klaus Wowereit und Gregor Gysi, wurden in Oppenheim zu Weinrittern geschlagen. Somit sind sie eine Art ehrenamtliche Markenbotschafter des vorzüglichen Oppenheimer Weißweins.

Idyllisch: Die gothische Katharinenkirche hinter den typischen Oppenheimer Weinbergen Christian Ditsch/Imago

Aber mehr noch: Eines der berühmtesten Berliner Gebäude, der Reichstag, stammt aus der Feder eines Oppenheimer Architekten: Paul Wallot (1841–1912). Kaiser Wilhelm II. soll den Bau gehasst haben, aber für Wallot war er der Karriere-Durchbruch. Eine Tafel an seinem Geburtshaus erinnert an ihn, in Oppenheim, wo Wallot auch begraben liegt. Mich freuen diese Verbindungen zwischen meiner weltberühmtem Wahlheimat Berlin und meinem kleinen, eher unbekannten 7500-Seelen-Heimatstädtchen Oppenheim.



Und wer weiß, vielleicht werden nun durch den „Oppenheimer“-Film noch mehr Menschen neugierig auf den Ort hinter dem Namen? Klaus und Gregor schwören eh schon auf den Wein. Hoffentlich nicht nur, um Ritter zu sein!