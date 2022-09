„Opus Klassik 2022“ geht an Komponisten Silvestrov Er gilt als bedeutendster Komponist der Ukraine und genießt auch weltweit herausragendes Ansehen - nun wird der am 30. September 1937 in Kiew geborene Valent... dpa

ARCHIV - Der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov sitzt kam Klavier. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Er gilt als bedeutendster Komponist der Ukraine und genießt auch weltweit herausragendes Ansehen - nun wird der am 30. September 1937 in Kiew geborene Valentin Silvestrov mit dem „Opus Klassik 2022“ für sein Lebenswerk geehrt. Die Auszeichnung soll dem dann 85-Jährigen am 9. Oktober im Berliner Konzerthaus überreicht werden, die Laudatio auf Silvestrov hält Kulturstaatsministerin Claudia Roth.