Oscar-Sammlung ersteht Kostüme von Oscar-Preisträgern

Los Angeles -Mehrere Kostüme der Oscar-Preisträger Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan aus dem diesjährigen Oscar-Abräumer „Everything Everywhere All at Once“ gehören nun zu der großen Sammlung von Filmandenken der Oscar-Akademie. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Kostüme, Zeichnungen, seltene Filmposter aus der Stummfilmzeit und andere Gegenstände erworben oder geschenkt bekommen zu haben.

Darunter ist eine Sammlung seltener Zeichentrick-Kunstwerke von 1932 bis 1952 aus dem Privatbesitz von Steven Spielberg, die der Regisseur dem Verband spendete. Weitere Schenkungen stammen von „Terminator“-Produzentin Gale Anne Hurd und aus dem Nachlass von „Ghostbusters“-Schauspieler Harold Ramis. Die Film-Akademie ist nun auch im Besitz weiterer Filmkostüme, darunter ein Abendkleid, das Schauspielerin Gina Lollobrigida 1955 in der Romanze „Die schönste Frau der Welt“ trug.

Die Filmakademie besitzt eigenen Angaben zufolge die weltweit größte Sammlung von Filmgegenständen, darunter Millionen Fotos, Filme, Videos, Poster, Drehbücher und Requisiten. Teile der Sammlung werden in dem 2021 eröffneten Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles ausgestellt.