Ovationen für Maria Schraders Weinstein-Film Unter großem Applaus hat der Film „She Said“ über den Weinstein-Skandal in New York Premiere gefeiert. Regisseurin ist die Deutsche Maria Schrader - die nun ... Barbara Munker Lisa Forster dpa

Maria Schrader bei der Premiere von «She Said» beim New York Film Festival. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

New York/Los Angeles -Mit der gefeierten Weltpremiere des Weinstein-Films „She Said“ ist die deutsche Regisseurin Maria Schrader auf internationalem Erfolgskurs. Das Drama der 57-Jährigen („Unorthodox“, „Ich bin dein Mensch“) wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York vom Publikum mit langem Applaus und Standing Ovations bedacht. Schraders Werk dürfte - auch wegen des Themas, das ein dunkles Kapitel der Hollywood-Geschichte beleuchtet - ein heißer Kandidat in der Filmpreissaison werden.