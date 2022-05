Seyham, 33: Ich bin seit acht Jahren mit meinem Freund zusammen, wir haben vor drei Jahren geheiratet, und alle unsere Freunde behandeln uns wie das ideale Paar. Aber ich habe meinen Mann vor etwas mehr als einem Jahr betrogen. Ich habe es zugegeben, wir haben uns ausgesprochen, aber ich habe das Gefühl, es steht immer noch zwischen uns: Jedes Mal, wenn wir intim werden, merke ich, wie er zögert. Es ist inzwischen so unangenehm, dass ich mich am liebsten trennen würde, weil ich diese Schuldgefühle nicht mehr ertrage. Kann es je wieder wie früher werden?

Liebe Seyham, es besteht eine gute Chance, dass ihr darüber hinwegkommt. So wie vorher kann es aber nicht mehr werden. Es muss „anders schön“ werden. Für die meisten Menschen, wenn sie nicht gerade eine offene Beziehung führen, ist ein Seitensprung eine sehr bedrohliche Erschütterung. Sex kann sehr nah sein, und Sex kann fast beliebig sein. In einem One-Night-Stand oder einer Affäre öffnen wir unser Herz nicht oder nur einen kleinen Spalt. Es geht hier um ein kleines Abenteuer, um das eher Triebhafte, oft um Anerkennung oder, ganz banal, um Abwechselung. Es scheint oft einfacher, weil es eben nicht mit Liebe verbunden ist.

Natürlich gibt es auch in der Liebe Sex, der einfach nur Sex ist, er ist aber immer mit der tiefen Bedeutung füreinander verbunden. Der Sex in der Liebesbeziehung ist unweigerlich in die seelische Begegnung mit dem Partner verwoben. Dies auseinanderzuhalten ist eine der großen Schwierigkeiten beim Verarbeiten eines Seitensprungs. Wie kann dein Mann wissen, wie weit du dein Herz für den anderen geöffnet hattest? Und ob es nicht doch mehr war als nur Sex? Ob er selber dir als Mensch noch reicht, reichen wird?

Das zweite Hindernis ist die sexuelle Kränkung deines Mannes. Wir alle wollen für unsere Partner und Partnerinnen im Bett „die Schärfsten“ sein. Offensichtlich gab es da aber einen Mann, den du sexuell ebenfalls attraktiv fandst. In dieser sexuellen Zurückweisung kann dein Mann eine tiefe Zurückweisung seiner ganzen Person lesen. Affären passieren überall auf der Welt, in jeder Kultur. Fast keiner kann damit entspannt umgehen. Die Betrüger fühlen sich schuldig – die Betrogenen fühlen sich beschämt. Die meisten Paare in meiner Praxis können gut über einen einzelnen Seitensprung hinwegkommen. Sie müssen dafür ein tieferes Vertrauen zueinander entwickeln. Es wird anders und tiefer schön. Oft wird auch der gemeinsame Sex besser. Sprecht miteinander, seid vorsichtig und aufrichtig.