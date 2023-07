Anna K., 53: Mir wurden gerade meine Brüste abgenommen, nach der zweiten Krebserkrankung. Jetzt steht die Frage im Raum, ob ich Brüste mit körpereigenem Gewebe rekonstruieren lassen soll. Ich möchte das eigentlich nicht. Sie wären ja nicht echt, und ich fürchte die damit einhergehenden Beschwerden. Und es ist nun mal so, dass meine Brüste entfernt worden sind. Mein Mann aber sieht das anders. Er sagt es nicht direkt, aber ich merke ihm an, dass er mit der neuen Situation fremdelt. Was soll ich machen?

Liebe Anna, da haben Sie vom Schicksal einen ordentlichen Schlag abbekommen. Die Zerbrechlichkeit Ihres Lebens wurde Ihnen unmissverständlich vor Augen geführt. Brustkrebs ist bei Frauen in Ihrer Altersgruppe eine der häufigsten Todesursachen. Und jetzt sind die weiblichen Brüste ja nicht irgendein Körperteil an der Frau, sondern oft stark identitätsstiftend. Fluch und Segen liegen hier meist nah beieinander. Brüste sind sexuell attraktiv für uns Männer, manchmal hinderlich, Ausdruck von Weiblichkeit und die Sonne für jeden Säugling. Wenige andere Körperteile sind so vieldeutig besetzt. Und sie sind auf ihre Art einmalig.



Sie einfach nur wieder aufzubauen und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, würde auch der Bedeutung dieser überstandenen schweren Erkrankung nicht gerecht werden. Sie sind, zum Preis Ihrer Brüste, dem Tod entkommen.

Die Frage nach neuen Brüsten kommt wahrscheinlich noch zu früh

So wie Sie schreiben, klingt es nach einem Trauerprozess, den Sie noch durchlaufen. Oft dauert es bis zu einem Jahr, bis wir uns auf eine neue Realität eingelassen haben. Es folgen Trauer, Zweifel, Ärger und Akzeptanz immer wieder aufeinander, solange bis wir sagen können: „So ist es jetzt.“ Daher denke ich, dass die Frage nach neuen Brüsten oder nicht wahrscheinlich noch zu früh gestellt ist. Wie auch immer Sie sich entscheiden werden, Sie bekommen Ihre alten Brüste nicht zurück. Etwas Neues wird diesen Platz einnehmen. Und dieses Neue darf seine Zeit brauchen. Wahrscheinlich meint es Ihr Mann mit seinen Vorschlägen gut mit Ihnen. Viele Angehörige neigen in unbeholfener Führsorge dazu, ihren Partner vor solchen Trauerprozessen schützen zu wollen.



Lassen Sie sich Zeit, sich neu zu finden. Sprechen Sie mit Ihrem Mann über Ihre Zweifel und seine Vorschläge. Suchen Sie eventuell eine Beratungsstelle auf oder nehmen Sie etwas Psychotherapie oder auch gemeinsame Paartherapie als Unterstützung. Am Ende werden Sie Ihre eigene neue Körperlichkeit finden.