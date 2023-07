Paartherapeutin Claudia Höfler: Wie reagiere ich auf den Viagra-Vorschlag meiner Frau?

Hartmut, 52: Meine Frau und ich sind seit 15 Jahren verheiratet und hatten in dieser Zeit ein Sexleben mit Höhen und Tiefen. Seit einigen Monaten will meine Frau wieder relativ häufig mit mir schlafen, doch ich habe immer öfter mit Erektionsstörungen zu kämpfen. Ab und zu klappt es noch, aber oft muss ich meine Frau enttäuschen, weil sich einfach nichts regt. Sie will nun, dass ich Viagra nehme, aber ich bin kein Fan von Tabletten und finde es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, selten Sex zu haben. Was raten Sie mir?