Paartherapeutin Claudia Höfler: Wie schaffe ich es, Männern zu vertrauen?

Maria, 32: Ich hatte in meinem Leben bisher drei feste Beziehungen, und jede davon endete, weil ich betrogen wurde. Nun bin ich seit ein paar Wochen mit einem neuen Mann zusammen und merke, dass mich die Angst, ihn wieder auf diese Art zu verlieren, völlig einnimmt. Ich schaue regelmäßig heimlich in sein Handy, bin eifersüchtig, wenn er mit anderen Frauen spricht, kurz: Ich will eigentlich alles kontrollieren, was er tut. Dass man so keine gesunde Beziehung führen kann, ist mir natürlich klar. Wie schaffe ich es, Männern wieder zu vertrauen?

Liebe Maria,



vielen Dank für Ihre wahrscheinlich für viele Menschen interessante Frage. Denn tatsächlich sind Sie mit Ihrem Problem nicht allein. Sehr häufig erlebe ich in der Praxis Paare, bei denen das Vertrauen auf die eine oder andere Weise erschüttert wurde. Oft aufgrund von Ereignissen in der aktuellen Beziehung, manchmal aber auch, weil eine Person schon eine gewisse Vorbelastung mit in die Partnerschaft bringt. Und beinahe immer werde ich gefragt: Wie bitte schaffen wir es, uns (wieder) zu vertrauen? Nun, die ernüchternde Antwort darauf ist: Es gibt leider kein Patentrezept. Wichtig ist es meiner Meinung nach, die individuelle Situation genau zu betrachten.

Grenzen sind wichtig

Ich habe Ihrer Frage entnommen, dass Sie auf schmerzhafte Art und Weise erfahren mussten, wie in der Vergangenheit Ihr Vertrauen missbraucht worden ist. Wenn Sie nun auch in Ihrer neuen, noch frischen Partnerschaft sehr verunsichert sind, ist das in Anbetracht dessen, was Sie erlebt haben, zunächst einmal normal und eine nachvollziehbare Reaktion. Ihnen ist bewusst, wie Ihr Wunsch, alles zu kontrollieren und dabei auch die Grenzen Ihres Partners zu übertreten, die Beziehung gefährden. Diese Erkenntnis ist wirklich wichtig!

Meine erster Impuls ist, beides von einander getrennt zu betrachten und dennoch auf Parallelen in der Gegenwart zu schauen. Ihr Freund ist nicht für das verantwortlich, was Ihnen vergangene Beziehungspartner angetan haben. Sie können aber mit ihm Situationen besprechen, welche Sie unwillkürlich an Vergangenes erinnern und Sie vielleicht wieder sehr ähnliche Gefühle spüren lassen. Ich vermute, dann kommt auch schnell der Impuls in Ihnen auf, etwas zu unternehmen, um die Kontrolle wiederzuerlangen.

Mein Vorschlag wäre nun: Besprechen Sie mit Ihrem Partner diese Momente und dieses Empfinden und versuchen Sie, gemeinsam zu überlegen, was jetzt für Sie hilfreich wäre. Was wäre Ihr Freund bereit zu tun, um Ihnen etwas mehr Sicherheit zu verschaffen – und was könnten Sie ihm dafür anbieten? Vereinbaren Sie aber bitte auch klare Grenzen. Darf das Handy gecheckt werden, dürfen Sie die PIN wissen? Es ist weniger hilfreich, wenn einer von Ihnen komplett das Bedürfnis nach Privatsphäre aufgibt, damit die andere Person sich sicherer fühlt. Sollten Sie merken, dass Sie auch nach vielem Reden und neuen Vereinbarungen noch immer große Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen, empfehle ich Ihnen, sich um professionelle Hilfe zu bemühen, allein oder mit Ihrem Partner. Ich wünsche Ihnen alles Gute!