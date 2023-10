Paartherapie: Mein Freund teilt meine Begeisterung für mein neues Hobby nicht

Anna I., 29 Jahre: Mein Freund und ich sind seit vier Jahren zusammen, er arbeitet in der Verwaltung. Ich bin Lehrerin, finanziell geht es uns gut, vor zwei Jahren sind wir zusammengezogen. Ich habe seit einem Jahr ein neues Hobby: Fotografie. Ich habe schon einen Kurs gemacht, dadurch neue Leute kennengelernt. Mit meinem Freund kann ich mich darüber überhaupt nicht austauschen. Er ist viel am Handy, meine Begeisterung teilt er nicht. Das macht mir zunehmend Angst, was unsere Zukunft als Paar angeht, obwohl ich ihn wirklich liebe Ich möchte eine lebendige Beziehung, in der es einen Austausch gibt. Ich habe auch schon mit ihm darüber gesprochen, er sagt, ich müsse ihn so akzeptieren, wie er ist. Was soll ich tun?