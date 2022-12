Paasikivi wird neue Intendantin der Bregenzer Festspiele Die Bregenzer Festspiele sind für ihre monumentalen Bühnenbilder bekannt. Auch Daniel Craig drehte hier schon als James Bond. Nun wurde die künftige Chefin d... dpa

Bregenz -Die Bregenzer Festspiele bekommen eine neue Intendantin. Ab der Saison 2025 soll die Finnin Lilli Paasikivi die künstlerische Leitung übernehmen, wie Festspielpräsident Hans-Peter Metzler am Mittwoch in Bregenz mitteilte. Paasikivi ist seit 2013 die künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper in Helsinki. Sie folgt auf Elisabeth Sobotka, die nach dem Sommer 2024 an die Berliner Staatsoper wechselt. Die aus Wien stammende Kulturmanagerin leitete die Festspiele am Bodensee seit 2015.