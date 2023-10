Partielle Mondfinsternis: Am Sonnabend wird der Mond angeknabbert

Es hat ein bisschen gedauert, bis das Team um Jennika Greer von der University of Glasgow in Großbritannien den von der Apollo-17-Mission im Dezember 1972 mitgebrachten Mondstaub durchuntersucht hatte. Aber was sind schon 40 Jahre gegen 40 Millionen Jahre? So viel älter ist nämlich der Erdtrabant als bisher angenommen, wie die Wissenschaftler in dieser Woche mitteilten. Ansonsten wird immer noch in Milliarden gerechnet, viereinhalb Milliarden also. Das sind Zeitspannen, die den Alltagsmenschen überfordern.

Wenn wir die Kugel am kommenden Sonnabend betrachten, wissen wir sie dank der Forscherinnen und Forscher aus Glasgow und Chicago nun noch ein bisschen mehr zu schätzen. Der Mond ist der Erde so dermaßen lange schon treu. Ab 20 Uhr, zu Beginn der verlängerten Nacht der Zeitumstellung am 28. Oktober, bis gegen Mitternacht kann bei klarem Wetter in ganz Deutschland eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden. Der Himmelskörper ist dann in der Vollmondphase. Weil sich die Erde zwischen ihm und der Sonne positioniert, lässt ein Schatten von ihr den Mond wie angeknabbert wirken.

Das „Abendlied“ von Matthias Claudius, leicht korrigiert

Die Stiftung Planetarium Berlin bietet an, auf den Dächern der Archenhold-Sternwarte in Treptow oder der Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Schöneberg das Ereignis unter Anleitung von Experten zu verfolgen. Teleskope stehen bereit. Man sollte das Naturschauspiel auch mit bloßem Auge erkennen können, solange nicht Wolken den Spaß verderben. Der Höhepunkt ist gegen 22.15 Uhr erreicht. Vielleicht kommt noch eine vielstimmige musikalische Begleitung dazu, von all den Himmelsguckern, die begeistert das „Abendlied“ von Matthias Claudius und Johann Abraham Peter Schulz anstimmen, mit leicht korrigierter dritter Strophe: „Seht ihr den Mond dort stehen?/ Er ist nicht ganz zu sehen,/ Und ist doch rund und schön./ So sind wohl manche Sachen,/ Die wir getrost belachen,/ Weil unsre Augen sie nicht sehn.“

Der Mond übt seit jeher eine große Faszination auf die Menschen aus. Er beeindruckt mal durch frühes Erscheinen und langes Verweilen am Himmelszelt, dann wieder macht er sich rar. Sein Ab- und Zunehmen beeindruckt wie seine scheinbare Leuchtkraft. Die alten Griechen und die Römer haben je eine Göttin in ihm entdeckt, Selen und Luna. Die Literaturgeschichte ist voll mit Mondszenen. Jules Verne schickte schon 100 Jahre vor der ersten Apollo-Mission Menschen dorthin und seit diesem Frühling begeistert Clemens J. Setz mit seinem Querdenker-Roman „Monde vor der Landung“.