Peter Wohlleben eröffnet 11. Ausgabe von „Lit:Potsdam“

ARCHIV - Der Förster und Autor Peter Wohlleben. ld Christian Charisius/dpa/Archivbi

Potsdam -Mit dem Förster und Autoren Peter Wohlleben geht das Literaturfestival „Lit:Potsdam“ am 27. Juni in seine 11. Ausgabe: Wohlleben, der mit seinem Werk „Das geheime Leben der Bäume“ für Furore sorgte, werde zum Auftakt sein neues Buch „Waldwissen. Vom Wald her die Welt verstehen“ präsentieren, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bis zum 2. Juli werde bei dem Festival unter anderen auch Dörte Hansen ihr aktuelles Buch „Zur See“ vorstellen.