Weimar - Andreas Petzold nennt sich selbst einen Pflanzenjäger. Er findet, was er sucht. Seine jüngste Beute: 70 Pomeranzen, aufgestöbert in Italien. Der Gärtner strahlt. Mit diesem Kauf kann nun nach vielen Jahrzehnten der Innenhof der Orangerie des Schlosses Belvedere in Weimar wieder so gestaltet werden, wie das historisch verbürgt ist. 30 Jahre hat allein Petzold dafür gebraucht.

Als der Gärtnermeister am 15. August 1989 seinen Job in Weimar antrat, übertrug ihm sein Gartendirektor die Orangerie des für Herzog Ernst August erbauten Jagdschlosses, einst Reichtum und Bedeutung des Hofes ausdrückend. Was Petzold sah, war eine Orangerie ohne Orangen. Das Gebäudeensemble mit Neuem und Langem Haus, den beiden Orangerieflügeln und den Pavillons, verdiente seinen Namen nicht mehr. Hier, im ganzen Park rund um das Schloss Belvedere im Süden Weimars und in den angegliederten Gärten wuchs kein einziger Zitrusbaum mehr, keine Kamelie, keine Feige. Um 1970 waren die letzten Pomeranzen eingegangen – wegen der schlechten Qualität des Gießwassers, wie man heute weiß. Und an Nachschub war nicht zu denken. Dafür hätte man nach Portugal, Spanien oder Italien reisen müssen, um Bäume auszusuchen. Ein Unding! Stattdessen gab es Palmen, etliche aus Privatbesitz. „Das sah zwar mediterran aus“, erinnert sich Petzold, „war aber alles andere als historisch korrekt“.

Ina Pachmann Andreas Petzold mit seiner jüngsten Beute: Pomeranzen aus Italien.

Petzolds Ehrgeiz war angestachelt. Auf alten Plänen sah er, wie der Innenhof der Orangerie einmal mit Bäumen gestaltet war, aus dem Hortus Belvedereanus, dem Katalog der Weimarer Pflanzensammlung, wusste er, dass hier vor 200 Jahren an die 7900 verschiedenen Pflanzenarten zu finden waren. „Alles was schön und selten war, wurde hier gesammelt“, sagt der 58-Jährige.

Der Landschaftsarchitekt Pückler rühmte die Sammlung neben Kew Gardens in Großbritannien und Wiens Schönbrunn als drittgrößte auf dem Kontinent. Goethe schwärmte in Briefen von der Strelitzia reginae und dem südafrikanischen Federbusch. Der besondere Stolz der Herzöge aber waren die Bitterorangenbäume. 300 Exemplare dürfte es in den besten Zeiten gegeben haben, schätzt der Gärtner. Er wusste, wonach er suchen musste: Hochstämme mit einem Stammumfang von zwölf bis 15 Zentimetern und einer Höhe zwischen 1,80 und zwei Metern. Fündig wurde er auf Sizilien. Zehn Jahre nach dem Mauerfall trafen in Weimar die ersten 50 Pomeranzen aus Italien ein. Die zweite Lieferung kam 2007 aus einer Gärtnerei bei Rom und die dritte im vergangenen Jahr aus derselben Gärtnerei.

Eine Reise wert: Außenstandorte der thüringischen Buga WEIMAR: Von den 25 Außenstandorten der Buga in Erfurt befinden sich sechs in Weimar. Neben dem Schlosspark Belvedere gehören der Park an der Ilm mit Goethes Gartenhaus und der Historische Friedhof dazu. Der Garten des Kirms-Krackow-Hauses inmitten der Stadt ist einer der wenigen noch erhaltenen Villengärten aus dem 18. Jahrhundert und steht Besuchern offen.



BAD LANGENSALZA: Als das Kurwesen in den 1990er-Jahren zum Erliegen kam, musste sich die hübsche Fachwerk-Stadt neu erfinden und wurde zur Blumenstadt. Zwölf Brachen wurden in Themengärten verwandelt, fünf sind Buga-Standorte. Besonders schön ist der Rosengarten mit 15.000 Stöcken in 450 Arten und Sorten. Allein 50 Sorten davon hat Anni Berger aus Bad Langensalza gezüchtet. Japanische Baum- und Pflanzenarten und eine Teichlandschaft prägen den „Garten der Glückseligkeit“. Hier finden japanische Teezeremonien und Klangschalenkonzerte statt.



DORNBURG-CAMBURG: Drei Schlösser und ein Ort mit 800 Einwohnern, der Stadtrecht hat. Und als wenn das nicht spektakulär genug wäre, liegen die Schlösser 90 Meter hoch über der Saale, umgeben von Blumenbeeten und Weinbergen. Von der Bergstube im Renaissanceschloss beobachtete Goethe Wetterphänomene und dichtete.



BAD LIEBENSTEIN: Über 160 Hektar breitet sich der Schlosspark Altenstein mit Höhlen, Wasserfällen und der Teufelsbrücke aus. Hier wurde 2009 der Film „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ gedreht. Als Außenstandort der Buga punktet der Park vor allem mit seinem 130 Quadratmeter großen Teppichbeet. 7000 Pflanzen bilden Ornamente, die zusammen an einen riesigen Teppich erinnern. 14 historische Vorlagen existieren für diese Bilder. (ipm.)



Nun flankieren die Orangenbäume den Weg zum Gärtnerhaus, das zwischen den beiden halbrunden Orangerieflügeln steht, und lassen den Hof zusammen mit Olivenbäumen, Oleander, Schmucklilien, Feigen und Kamelien wieder aussehen wie vor 200 Jahren. Pünktlich zur Bundesgartenschau in Erfurt, die noch bis Oktober läuft.

Bäume, Sträucher und Blumen laden zum Gucken und Flanieren ein

Der Schlosspark Belvedere mit der Orangerie ist einer von 25 Außenstandorten der Buga und macht ihr alle Ehre. In Holzkübeln und -kästen, historisch korrekt weiß-grün gestrichen, laden die Bäume, Sträucher und Blumen zum Gucken und Flanieren ein. Dass die Gefäße noch immer aus Eichenholz von einem Böttcher in Weimar gefertigt werden, gehört genauso zur Gartendenkmalpflege wie die Tatsache, dass die Heizung in der Orangerie auch nach der Modernisierung noch mit Holz befeuert wird. Mehr als 500 Kübel müssen hier übrigens im Herbst ins Warme und im Frühjahr wieder ins Freie bugsiert werden.

Klassik Stiftung Weimar/Sigrid Geske Ein Grundriss der Gesamtanlage von Belvedere aus dem Jahr 1756.

Längst ist Andreas Petzold nicht mehr nur für die Orangerie zuständig. Auch um den Blumengarten mit seinen großen Beeten hinter der Orangerie, den Neuholländer Garten, die Schmuckplätze im 43 Hektar großen Park, die historische Gärtnerei und den sogenannten Russischen Garten kümmert er sich. Letzteren ließ Erbherzog Carl Friedrich für seine Gemahlin, die Zarentochter Maria Pawlowna, als Kopie ihres Gartens in Sankt Petersburg anlegen. Mit Putten und Statuen, mit von niedrigen Buchsbaumhecken umgebenen Blumenbeeten und einem sich anschließenden Heckentheater, bei dem Buchenhecken die Kulissen für die auf der Open-Air-Bühne agierenden Schauspieler bilden, zeigt er eine weitere Seite des Schlossparks.

Weiß Andreas Petzold noch, über wie viele Pflanzenarten er herrscht? Er weiß, dass sie hier 300 unterschiedliche Kübelpflanzen haben, dass sie 120 Sorten Kamelien haben und 300 verschiedene Sommerblumen. Aber einen aktuellen Hortus Belvedereanus haben sie nicht. Da muss Petzold passen.

Doch auf der Jagd ist er schon wieder. Er sucht vier große Zypressen, fünf bis sechs Meter hoch, starker Stamm. Er braucht sie als Abschluss der Pomeranzenreihen vor dem Gärtnerhaus. Nur mit diesen Zypressen ist das historische Bild wirklich komplett. Er hat schon eine Fährte.