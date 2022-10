Pink kommt 2023 für vier Konzerte nach Deutschland Die amerikanische Popsängerin kommt 2023 nach Deutschland. Station macht sie dann in Berlin, Köln, München und Hannover. dpa

ARCHIV - Pink will 2023 vier Konzerte in Deutschland geben. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Berlin -US-Popstar Pink („Just Give Me A Reason“, „So What“) will im kommenden Jahr vier Konzerte in Deutschland geben.