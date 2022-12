Platz eins der US-Charts: „All I Want For Christmas Is You“ Weihnachten ohne Mariah Carey - das ist kaum vorstellbar. In den USA ist die „Queen of Christmas“ auf Platz eins abonniert. dpa

ARCHIV - Mariah Carey macht Weihnachten schön. Kamran Jebreili/AP/dpa

Los Angeles -US-Sängerin Mariah Carey (52) hat mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ im vierten Jahr in Folge den ersten Platz der US-Singlecharts erreicht. „Wie der Weihnachtsmann, der zu seiner jährlichen Schlittenfahrt aufbricht, kehrt Mariah Carey an die Spitze der Billboard Hot 100 Songs zurück“, berichtete das Magazin „Billboard“.