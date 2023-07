Poesiealbum-Verse zeigen, was damals – es waren die Siebzigerjahre in Westdeutschland – von uns erwartet wurde. Ein Reim kam besonders oft vor.

Kürzlich hatten wir Klassentreffen. Vierzigjähriges. Wir, das ist der Abi-Jahrgang 1981 eines katholischen Mädchengymnasiums in Heidelberg, einst geführt von Nonnen des Franziskaner-Ordens. Als wir dort anfingen, war Frau Friedrich, die erste weltliche Schuldirektorin gerade ein Jahr im Amt. Die Franziskanerinnen waren noch da, sie lebten in dem schönen Altbau in der Mitte des parkähnlichen Schulgeländes. Schwester Ludgarda gab Kunstunterricht, sie ließ uns vor Wahlen manchmal für die CDU beten, und wollte sie einen loben, bekam man ein buntes Bildchen mit einer Kreuzigungsszene. Die strenge Schwester Celesta unterrichtete Englisch, Schwester Sophia betreute die Schulbibliothek, und Schwester Heiltraud hielt mit ihrem Krückstock die Jungs auf Abstand, die in der Zehnerpause vor dem Schultor warteten, weil sie ihre Freundinnen sehen wollten. „Eure Knilche“ nannte sie sie.

Wir sind ein kleiner Jahrgang, denn es gab nur zwei Klassen pro Stufe: die E-Klasse und die L-Klasse. Die Buchstaben standen für die erste Fremdsprache, mit der eine Klasse startete: Englisch und Latein. Heike Schwebel aus der L-Klasse hatte an diesem Abend ihr Poesiealbum mitgebracht. Diese kleinen Büchlein dienten als Erinnerung an die Schulzeit, an Freunde und Klassenkameradinnen, die etwas hineinschreiben, malen oder Glanzbilder hineinkleben durften. Diese wurden zu der Zeit in jedem Schreibwarenladen verkauft. Meist stellten sie Blumengebinde dar.

„Sei wie das Veilchen im Moose/sittsam bescheiden und rein“

So ein Poesiealbum ist ein Spiegelbild seiner Zeit, es waren die Siebzigerjahren in Westdeutschland. Das wurde mir klar, als ich es jetzt, 40 Jahre später, durchblätterte. Es kam gut heraus, was von uns erwartet wurde. Der Reim, mit dem sich bei Heike Schwebel sogar zwei Klassenkameradinnen verewigt haben, stand damals in jedem Poesiealbum: „Sei wie das Veilchen im Moose/sittsam bescheiden und rein/und nicht wie die stolze Rose/die immer bewundert will sein.“ – Von Bescheidenheit ist auch in anderen Reimen die Rede, auch von Pflichterfüllung und still bleiben. Heutigen feministischen Standards entspricht das alles jedenfalls überhaupt nicht.



Ich entdeckte jedoch auch einen Eintrag, der eine andere Botschaft hatte: „Sei so schlau/und werde niemals Ehefrau/vorher kannst Du Blumen pflücken/hinterher musst Du Strümpfe flicken.“ Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet diese Mitschülerin es am weitesten von uns allen gebracht hat?