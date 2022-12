Polnische Botschaft erwirkt Stopp der Kandinsky-Transaktion bei Grisebach

Laut Informationen der Deutschen Welle wurde der Verkauf des Kandinsky-Gemäldes nach Protesten der polnischen Botschaft nun doch gestoppt. Vorher war es zu scharfen Interventionen eines polnischen Konsuls gekommen, der gesagt hatte, das vom Auktionshaus Grisebach am Donnerstagabend versteigerte Kandinsky-Gemälde sei 1984 aus polnischem Besitz gestohlen worden. Das Auktionshaus wies die Vorwürfe erst zurück. Außerdem wären ältere Besitzansprüche ohnehin verjährt. Es fand sich bei Grisebach ein Käufer für 310.000 Euro.

Dom aukcyjny Grisebach w Berlinie za 310 tys. euro sprzedał akwarelę Wassily Kandinskyego mimo interwencji polskiego ministerstwa kultury i konsulatu w Berlinie, które chciały wstrzymania sprzedaży. Obraz miał być skradziony z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1984 r. pic.twitter.com/zz7gHrtPYI — Grzegorz Szymanowski (@grz_szymanowski) December 1, 2022

„Grisebach hat sowohl mit den Verkäufern als auch mit den Käufern Kontakt aufgenommen und wird alles daran setzen, eine zusätzliche gerichtliche Überprüfung durchzuführen, um eine verbindliche Erklärung zu erhalten. Bis dahin wird die weitere Abwicklung dieser Transaktion durch Grisebach gestoppt“, sagte die Sprecherin des Auktionshauses, Sarah Buschor, gegenüber der Deutschen Welle.

Niemiecki dom aukcyjny zachował się jak zwykły paser: sprzedał Kandinskiego, mimo że wiedział, że pochodzi z kradzieży z polskiego muzeum... https://t.co/wrVIBA2IuJ — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) December 1, 2022

Auch Polens Kulturminister Piotr Glinski hat sich eingeschaltet und das Auktionshaus Grisebach scharf kritisiert. Er sagte auf Twitter: „Das deutsche Auktionshaus verhielt sich wie ein gewöhnlicher Hehler: Es verkaufte den Kandinsky, obwohl es wusste, dass er aus einem polnischen Museum gestohlen worden war....“

Das Ministerium für Kultur und Nationales Erbe teilte laut den polnischen Seiten von Deutsche Welle mit, dass das Kandinsky-Werk am 14. Juni 1984 aus dem Nationalmuseum in Warschau gestohlen wurde. „Aus den erhaltenen Archivalien wissen wir sogar, dass der Diebstahl zwischen 12:30 und 13:00 Uhr stattfand, als die Wächter der Ausstellung ihre Positionen wechselten. Dann wurden die beiden Metalldrähte, an denen das gestohlene Aquarell hing, abgeschnitten“, berichtet Anna Turowska der Deutschen Welle, eine Sprecherin des Ministeriums. Die Strafverfolgungsbehörden seien noch am selben Tag benachrichtigt worden, so der Bericht.

Laut des Warschauer Ministeriums soll das gestohlene Werk noch im Jahr 1984 im Auktionshaus Sotheby's in London versteigert worden sein. Das Auktionshaus Grisebach widersprach dieser Version. Jetzt werde die Provenienz juristisch geprüft.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de