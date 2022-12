Polnische Botschaft protestiert gegen Kandinsky-Versteigerung bei Grisebach

Am Donnerstagabend ruhen alle Augen auf einem Gemälde, das im Berliner Auktionshaus Grisebach in Charlottenburg versteigert wurde: Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“. Doch es gibt noch ein weiteres Bild, das besondere Aufmerksamkeit verdient: Los Nummer 31, ein Aquarell des russischen Malers Wassily Kandinsky (1866-1944) aus dem Jahr 1928, im Katalog erscheint es unter der Bezeichnung „Ohne Titel“.

Das polnische Ministerium für Kultur und Nationales Erbe und die polnische Botschaft in Berlin haben versucht, die Versteigerung zu verhindern: Das Bild sei am 14. Juni 1983 aus einer Ausstellung im Nationalmuseum in Warschau gestohlen worden. „Wir haben alles geprüft, was wir in die Auktion gegeben haben, alle Sorgfaltspflichten wurden berücksichtigt“, sagt dagegen am späten Donnerstagabend Diandra Donecker, Geschäftsführerin und Partner bei Grisebach. „Die juristische Prüfung hat ergeben, dass es keine Grundlage für irgendwelche Ansprüche auf das Bild gibt.“

Auf der Rückseite des Bildes ist das Siegel des polnischen Museums

Tatsächlich geht aus der Darstellung der Provenienz des Bildes im Katalog Folgendes hervor: Kandinsky habe es seinem Freund Otto Ralfs geschenkt, dann sei es von ca. 1965 bis 1983 im Besitz des polnischen Nationalmuseums in Warschau gewesen und anschließend in eine Privatsammlung in den USA gelangt. Der Eiserne Vorhang stand damals noch. Die deutsche Sammlerin Maren Otto erwarb es 1988 bei der Galerie Thomas in München. Das war kurz vor dem Ende des Ostblocks. Bei der Auktion am Donnerstag waren 17 Werke von Maren Otto eingeliefert. Schiele, Dix, Corinth, drei Liebermanns, George Segal - die Mäzenin, die sich nicht nur sozial engagiert, sondern auch Hauptmäzenin (1 Million) des goldenen Kreuzes auf der Kuppel des Humboldtforum ist, zieht in die USA und löst ihre Haushalte in Berlin und Hamburg auf.

Auf der Rückseite des Aquarells ist nach Angaben der polnischen Botschaft bis heute das Siegel des Nationalmuseums in Warschau erhalten geblieben, das eindeutig auf die Herkunft des Bildes hinweise. „Der Stempel des Museums ist Teil der Provenienzgeschichte“, sagt dagegen Diandra Donecker von Grisebach. „Er trifft aber keine Aussage über die heutige Eigentums- und Rechtssituation.“

Die Auktion fand jedenfalls statt: „310.000 Euro zum Dritten“, heißt es schnell. Dann ging es weiter mit Los 32.