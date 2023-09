„Pornopositiv“ hat Buchpremiere: Paulita Pappel floh nach Berlin, um sich sexuell auszuleben

Paulita Pappel, Jahrgang 1987, wuchs in Spanien auf und floh dann nach Berlin, um sich sexuell auszuleben. So steht es im Klappentext ihres ersten Buchs „Pornopositiv. Was Pornografie mit Feminismus. Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat“, erschienen bei Ullstein. Paulita Pappel nähert sich diesen Fragen nicht theoretisch, denn unter diesem Pseudonym arbeitete sie während ihres Studiums der Literaturwissenschaften als Pornodarstellerin. Heute steht sie eher hinter der Kamera, ist Pornoproduzentin und -regisseurin, die in ihren Pornos Sexfantasien inszeniert. Seit 2013 ist sie eine der Kuratorinnen und Organisatorinnen des Pornfilmfestivals Berlin. Zudem hat sie die Amateur-Pornoseite Lustery entwickelt, auf der Paare ihre Sex-Videos teilen können, und die Porno-Produktionsfirma HardWerk gegründet.

In ihrem Buch geht es um Sex und die Darstellung von Sex. Es sei eine einfache Wahrheit, dass es vielen Menschen Spaß mache, bildliche Darstellungen von Lust anzuschauen, schreibt Paulita Pappel, auch wenn die Gesellschaft diese tabuisiere. Ihr Buch ist ein Manifest für eine Gesellschaft, die „es allen zugesteht, ihre Lust auszuleben“, wie im Vorwort heißt. Und dabei kann Pornografie nützlich sein, gar ein Werkzeug der Emanzipation, ist sie überzeugt. Sie jedenfalls will den Begriff Porno samt den üblichen Vorstellungen und Vorurteilen infrage stellen. Am Donnerstagabend ist Buchpremiere im Heimathafen Neukölln. Paulita Pappel spricht mit Catrin Altzschner, der Podcast-Moderatorin von „Intimbereich“, über ihr Buch.



Buchpremiere „Pornopositiv“, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 28. September, 20 Uhr. Tickets gibt es auf der Webseite des Heimathafens, über das Kartentelefon oder per Mail an Karten@Heimathafen-Neukoelln.de