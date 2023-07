Eva Tepest über Top und Bottom: „Viele Lesben haben Fantasien, die nicht passen“

„Top oder Bottom?“ Mit dieser Frage beginnt Eva Tepest den Essayband „Power Bottom“. In sechs literarischen Essays und einem Gespräch mit Lynn Takeo Musiol verhandelt Tepest darin die Themen Sex, Sprache und Community. Das Nachdenken über diese Zweiteilung beim Sex zieht sich durch das ganze Buch, erschienen dieses Frühjahr im März Verlag. Die Essays kreisen um die Frage, was die eigene Lust mit der individuellen sexuellen Identität, aber auch mit gesellschaftlichen Normen zu tun hat. Was Tepest als lesbische, queere Autor:in (Pronomen: dey) am Gegensatz von Oben versus Unten interessiert, mit dieser Frage beginnt unser Gespräch an einem warmen Sommermorgen in Berlin-Mitte.

Persönlich, berichtet Tepest, war der Ausgangspunkt für das Schreiben über „Top“ und „Bottom“: „Ich denke schon lange darüber nach, warum ich mich in sexuellen Situationen wiederfinde und Fantasien habe, in denen ich mich in einer mutmaßlich unterlegenen Position befinde. Was bedeutet das für meine feministischen Grundsätze?“ Über die Jahre stellte Tepest fest, „dass viele Lesben Fantasien haben, die nicht passen.“ Diese Vorstellungen der Unterwerfung widersprechen dem politischen Ziel, patriarchale Hierarchien zu bekämpfen. Aber sollte man daran etwas ändern? Oder wie Tepest schreibt: „Können wir Vergewaltigungsfantasien haben und emanzipierte Feminist:innen sein?“

Eine eindeutige Antwort geben die Essays nicht. Dafür aber bieten sie viele Gedanken, die wie ein Stab beim Hochsprung dazu dienen können, sich über diese Frage hinaus zu eigenen Ansätzen zu schwingen. Dabei geht es nicht nur um Pornhub, queer-lesbischen Sex und erotische Fantasien – darunter auch amüsante Genres wie der „Architecture Porn“ –, sondern um Glauben und Scham. Tepest macht deutlich, dass man nichts daran ändern könne, in einer patriarchalen Gesellschaft und Bilderwelt sozialisiert worden zu sein. Die problematischen Fantasien bleiben. Der Umgang lässt sich ändern. Im Gespräch schlägt Tepest vor, statt unpassende Fantasien kaltzustellen, die „feministischen“, die nicht Teil des heteropatriarchalen Skripts sind, zu stärken.

Alle Erzählungen sind Teil der Pluralität des Erfahrens

Und so funktioniert auch das Buch: Tepest reiht Gedanken an Geschichten an Fiktionen, tastet sich schrittweise voran, lässt sich ein, und gesteht sich selbst den Raum zu, diesen freien Lauf zu lassen. Den Rahmen bildet ein sprachlich kunstvoller Rhythmus. Dabei entsteht ein elastisches Feld voller narrativer Stränge. Intensiviert werden dabei diejenigen, die neue Abzweigungen und Denkmuster zulassen. Verboten ist nichts, denn alle Erzählungen sind Teil der Pluralität des Erfahrens.

Während des Gesprächs macht sich Tepest mit schneller Hand Notizen in ein Heft. „Subjekt“ und „Objekt“ steht da, dazwischen Pfeile und Linien. Das sieht chaotisch aus und wirkt konträr zu der Art, wie dey spricht: ruhig und besonnen. Tepest, 1989 im Rheinland geboren, hat „Power Bottom“ aus der Ich-Perspektive geschrieben. Die literarische Gattung der Autofiktion erlaubt die Variation dieses Ichs, sodass unklar ist, welche Geschichten wahr oder erfunden sind. Gedanken aus der Philosophie fügen dem Spiel zwischen Biografie und Fiktion eine Schicht hinzu.

Der Begriff „Power Bottom“ kommt aus der BDSM-Kultur, er umfasst sexuelle Praktiken, die mit Dominanz und Unterwerfung in Zusammenhang stehen. „Top“ und „Bottom“ weisen hier nicht einfach darauf hin, wer oben und wer unten liegt, sondern bezeichnen die Rollen, auf die man sich einigt. Wer „Power Bottom“ ist, begibt sich in die unterworfene Position. Obwohl die Person „unten“ ist, hat sie auch Macht. Sie entscheidet sich aktiv dazu, in die Passivität zu gehen. „Ich selbst halte die Maske fest, die meine Augen verschließt“, wie Tepest schreibt. Dieses Moment – in dem sich Macht und Unterwerfung im Spiel mit dem „Als ob“ überlagern und deren Gegensätzlichkeit im Furor der Lust vielleicht gar verwischt – greift Tepest heraus und zeigt das Potenzial des Unten. Tepest schreibt: „Die wahre Macht ist mit den Power Bottoms.“

Tepest gehört selbst zu einer marginalisierten Gruppe

Für Tepest ist das Buch kein politisches Manifest. Dennoch impliziert es Politisches, denn es lässt sich schließen: Es liegt ein politisches Potenzial in der subalternen Position. Worin besteht das? Tepest erklärt: „Ich glaube, dass Menschen, die im Zentrum der Macht sind, niemals Abstriche machen werden.“ Für Tepest sind es die Menschen, die gesellschaftlich marginalisiert sind, die genau das verstehen und dann auch etwas verändern.

Tepest gehört selbst zu einer marginalisierten Gruppe. Wenn dey sich zu lange in der Heimatstadt im Rheinland aufhält oder im Prenzlauer Berg, dem Viertel in Berlin, in dem dey wohnt, dann „entgleitet“ Tepest zuweilen die eigene Queerness. Dann muss dey die Batterien aufladen. Zum Beispiel im Möbel Olfe, einer queeren Bar am Kottbusser Tor. „Queersein ist ja im Grunde wie die wiederholte Performance der eigenen Identität“, sagt Tepest. Im Buch schreibt Tepest, wissen zu müssen, dass es andere „Gläubige“ gibt, also queere Menschen. Queerness als Religion? Glaubt Tepest? „Ich würde nicht sagen, dass ich nicht gläubig bin. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, gehe ich in katholische Gottesdienste, weil mir dieser Ritus Halt gibt.“ Zuweilen verspüre dey ein Bedürfnis zu beten. „Ich mache das dann nicht, aber zum Beispiel wenn ich lange PMS habe und dann endlich menstruiere, würde ich mich am liebsten hinknien als Dankbarkeitsgeste.“ So wie sich Queersein durch die Wiederholung der Identität konstituiert, manifestiert auch die Wiederholung des Gebets den Glauben.

Stundenlang könnte man mit Tepest über Bezüge sprechen, das Buch ist reich an Anknüpfungspunkten. Tepest nutzt darin Sex wie ein Prisma, um neue Perspektiven auf die Gesellschaft offenzulegen und zeigt dabei nicht nur den Mut, sich forttreiben zu lassen, sondern auch die Sicherheit, an den interessanten Stellen stillzuhalten. Tepest gelingt es, die Lesenden in diesen Fluss mitzuziehen, macht diese gar selbst zu freiwillig Unterwürfigen, zu Power Bottoms, denn wie könnte man diesen Offenbarungen und Utopien nicht anheimfallen, wie diese lustvolle Revolte nicht auch mit ganzer Kraft wollen und bejahen?



Auf Wunsch von Eva Tepest stehen im Text, da wo sie zitiert und bezeichnet wird, Sonderzeichen, um Genderneutralität auszudrücken. Statt „sie“ als Pronomen steht auf Eva Tepests Wunsch hin das genderneutrale Pronomen „dey“.