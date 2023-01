Sound für die Straße: Der Berliner Musiker Gray Contrast

Manchmal liegen in Berlin zwischen Kommerz und Subkultur nur wenige Meter. Etwa an der Warschauer Brücke, diesem neuralgischen Ort in Friedrichshain, mittlerweile international bekannt als Verteiler von Touristen in die Orte der Nacht, die Clubs in Friedrichshain und Kreuzberg. Während an einem kalten Winterabend am Großraumclub Matrix die ersten Gäste Schlange stehen für Reggaeton und R ’n’ B, hat sich in einer benachbarten Unterführung ein alternativer Dancefloor gebildet.