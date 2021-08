Da schreiten sie wieder. Diesmal nicht in martialischer Anspannung wie Raubkatzen vor der Fütterung. Das sah man vor eineinhalb Jahren in Sarah Kanes „4.48 Psychose“, Ulrich Rasches letzte Schauspielerdressur am Deutschen Theater. Seit dem vergangenen Wochenende nun marschiert der unglückliche König Ödipus gemäßigten Schritts durch seine orakelhafte Tragödie und mit ihm natürlich ganz Theben, das sich durch ihn die Befreiung von der Pest verspricht. Jeder kennt das große Aufklärungsdrama des Sophokles, in dem sich ein Mensch, Ödipus, plötzlich selbst als handelndes Subjekt erkennt und darin zugleich seine unheilbare Schuld, in die es ihn verstrickte.

Und wer sich ein bisschen für Theater interessiert, kennt mittlerweile auch Ulrich Rasches Inszenierungs-Passepartout: kein Bild, keine Requisiten, kein Spiel nutzt er, nur magisch vernebeltes Licht und die Scheibe der angeworfenen Drehbühne, auf der die Schauspieler auf der Stelle tretend ihre Texte in rhythmische Schreit-Sprechopern verwandeln.