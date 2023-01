Potsdam Museum kauft Werk von Karl Hagemeister Das Potsdam Museum hat seine Sammlung mit Kunstwerken des brandenburgischen Impressionisten Karl Hagemeister erweitert und ein neues Landschafts-Gemälde geka... dpa

Potsdam -Das Potsdam Museum hat seine Sammlung mit Kunstwerken des brandenburgischen Impressionisten Karl Hagemeister erweitert und ein neues Landschafts-Gemälde gekauft. Es handelt sich um das um 1891/1893 entstandene Bild „Verschneiter Birkenwald an einem Bachlauf“. Es wurde nach Angaben der Stadt Potsdam mit Hilfe von Fördermitteln für 138.600 Euro erworben. Das Potsdam Museum teilte am Donnerstag mit, die bedeutende Hagemeister-Sammlung werde nun um ein Schlüsselwerk ergänzt. Das Winterbild des in Werder geborenen Malers (1848-1933) soll vom kommenden Jahr an zu sehen sein.