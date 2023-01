Präsidentin der Deutschen Stiftung Musikleben gestorben Die 1948 geborene Irene -Hillen hat in der Deutschen Musikstiftung Musikleben durch ihr Engagement zu einer der wichtigsten Förderinstitutionen gemacht. Jetz... dpa

Hamburg -Die langjährige Präsidentin und Ehrenpräsidentin der Deutschen Musikstiftung Musikleben, Irene Schulte-Hillen, ist tot. Schulte-Hillen sei am Donnerstag nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren in Hamburg gestorben, teilte die Stiftung mit Sitz in Hamburg unter Berufung auf die Familie mit.