Preis für Verständigung und Toleranz vergeben

Berlin -Die Schriftstellerin Herta Müller und der Opernregisseur Barrie Kosky erhalten in diesem Jahr den Preis für Verständigung und Toleranz. Das Jüdische Museum Berlin will die beiden nach Angaben vom Dienstag am 12. November für ihr Wirken auszeichnen. Die Laudatio für die Literaturnobelpreisträgerin Müller hält der Schriftsteller Ernest Wichner, der langjährige Intendant der Komischen Oper Berlin Kosky wird von der Musikkritikerin Julia Spinola geehrt. Die Preise übergibt Museumsdirektorin Hetty Berg.