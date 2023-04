Preisgekrönter Thriller: „Die Kairo Verschwörung“ In „Die Kairo Verschwörung“ gibt Regisseur Tarik Saleh Einblicke in eine Welt, die vielen Kinozuschauern unbekannt sein dürfte. Es geht ins Zentrum des sunni... dpa

HANDOUT - Adam (Tawfeek Barhom) gerät zwischen die Fronten der religiösen und politischen Eliten in Ägypten. -/Atmo - X Verleih AG/dpa

Berlin -In seinen Filmen setzt sich der Regisseur Tarik Saleh mit den Machtstrukturen in Ägypten auseinander. Dort stammt die Familie des 51-jährigen Schweden her. Auch sein neuestes Werk „Die Kairo Verschwörung“ handelt davon.