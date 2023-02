Premiere für Theaterfassung von „Über Menschen“ gefeiert Wie funktioniert Dorfgemeinschaft? Was passiert, wenn Großstädter mit Vorurteilen auf Dorfbewohner und ländliche Wirklichkeit treffen? Das kann man im Theate... dpa

Neustrelitz -Das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) bietet jetzt einen Einblick in das Seelenleben ostdeutscher Dörfer und Gegensätze von Stadt- und Landbewohnern. Die Premiere des Schauspiels „Über Menschen“ wurde am Freitagabend bei ausverkauftem Haus vom Publikum begeistert gefeiert. Das Stück ist als Theaterfassung von Schauspiel-Leiterin Tatjana Rese eine Uraufführung und geht auf den gleichnamigen Roman und Bestseller der Schriftstellerin Juli Zeh zurück.