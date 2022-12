Preußen-Stiftung soll international mitmischen Mit Millionen von Kunstschätzen gehört die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu den international führenden Kulturinstitutionen. Doch steht sich die Stiftung... Gerd Roth , dpa

ARCHIV - Die Villa von der Heydt, Sitz des Präsidenten und der Hauptverwaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Autonome Museen, mehr Geld, ein neuer Name - die von Bund und Ländern getragene Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll nach dem Willen der Verantwortlichen als Deutschlands größte Kulturinstitution auch international mehr Bedeutung bekommen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth verspricht sich von der geplanten Reform auch mehr globalen Glanz. „Wenn man in einer Reihe mit dem Louvre, dem British Museum oder der Smithonian Institution spielen will - und das wollen wir - dann muss es auch da in diese Richtung gehen“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.