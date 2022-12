Preußentum auf hoher See: Ausstellung zeigt Olfert de Vrij Wie viel Preußen passt auf einen Dreimaster? Eine künstlerische Antwort suchte der niederländische Künstler Olfert de Vrij (1635-1699), als er die von Kurfür... dpa

Berlin -Wie viel Preußen passt auf einen Dreimaster? Eine künstlerische Antwort suchte der niederländische Künstler Olfert de Vrij (1635-1699), als er die von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Auftrag gegebenen Schiffe malte. Die Gemäldegalerie Berlin stellt das Werk „Marinestück Dreimaster auf leicht bewegter See“ nach umfangreicher Restaurierung in den Mittelpunkt der Ausstellung „Vision Seemacht“, die von diesem Freitag an bis zum 16. April zu sehen ist.