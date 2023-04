„Probenabschlusskonzert“ von Pur: „Haben Euch vermisst“ Die Band Pur steht für großes Gefühl und mitsingende Fans. Mit dem neuen Album geht die Gruppe aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart nun auf Tournee. Genera... Martin Oversohl , dpa

ARCHIV - Hartmut Engler ist Sänger der deutschen Pop-Band Pur. Hendrik Schmidt/dpa

Ludwigsburg -Hartmut Engler badet. Im Applaus, im Erfolg, vor Tausenden Fans. „Leute, haben wir das vermisst“, ruft der Pur-Frontmann der Menge am Montagabend in der Ludwigsburger MHP-Arena zu. „Nach fünf Jahren Hallenabstinenz ist es fantastisch, endlich wieder eine volle Halle vor uns zu haben.“ Dabei beginnt die Hallentour einer der erfolgreichsten deutschen Bands nach langer Corona-Pause erst am Mittwoch (19. April). Beim „offiziellen Probenabschlusskonzert“ nur wenige Kilometer von der Heimat entfernt nahm die Gruppe schonmal Anlauf vor dem Auftakt in München.