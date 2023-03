Publikumspreis „Goldener Vorhang“ für Dieter Hallervorden Dieter Hallervorden (87) ist vom Berliner Theaterclub zum vierten Mal mit dem „Goldenen Vorhang“ ausgezeichnet worden. Der Schauspieler und Theaterbetreiber ... dpa

Dieter Hallervorden, Schauspieler und Kabarettist, spricht bei der Verleihung der Auszeichnung «Goldener Vorhang». Christophe Gateau/dpa

Berlin -Dieter Hallervorden (87) ist vom Berliner Theaterclub zum vierten Mal mit dem „Goldenen Vorhang“ ausgezeichnet worden. Der Schauspieler und Theaterbetreiber nahm den Publikumspreis am Mittwochabend in seinem Schlosspark Theater entgegen. Verliehen wird der „Goldene Vorhang“ an den beliebtesten Bühnenschauspieler und die beliebteste Bühnenschauspielerin. Abstimmen durften die rund 19 000 Vereinsmitglieder, wie der Theaterclub mitteilte - also das Berliner Bühnen-Publikum.