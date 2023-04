Punkveteranen The Damned mit neuem Album „Darkadelic“ Fast 50 Jahre nach ihrem Debüt überzeugen The Damned noch immer mit einem energiegeladenen Sound, der viel mehr als nur Punk ist. Philip Dethlefs , dpa

London -Obwohl sie zweifellos zu den Pionieren der britischen Punkmusik zählen, werden The Damned im Vergleich zu ihren berühmteren Weggefährten Sex Pistols und The Clash häufig übergangen. Und das, obwohl die Kultband um Frontmann Dave Vanian (66) und Gitarrist Captain Sensible (69) als einzige der drei noch aktiv ist. Nachdem sie im letzten Jahr eine Nostalgie-Tour in Originalbesetzung absolviert haben, geht der Blick bei The Damned nun wieder nach vorn - mit Neuzugang Will Taylor am Schlagzeug und dem neuen Album „Darkadelic“.