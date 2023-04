Pur singt sich in der Heimat warm für die Hallentour Pur, das ist viel Gefühl und Nähe zu den Fans, bisweilen auch Politik in gesungenen Worten. Mit dem neuen Album „Persönlich“ geht die Band nun auf Tournee - ... dpa

Ludwigsburg -Nur wenige Kilometer von der Heimat entfernt hat die Gruppe Pur Anlauf genommen vor dem offiziellen Start ihrer Deutschland-Tour am Mittwoch in München. Vor ausverkauftem Haus und rund 4000 meist mitsingenden Fans trat die Band zu einer „Generalprobe“ in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf.