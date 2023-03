Pussy Riot werden mit Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet Schon lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine prangerte die Punkband Missstände in ihrer Heimat an. Jetzt werden die Künstlerinnen in den US... dpa

Tulsa -Die Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot werden in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis geehrt. Die Band solle die Auszeichnung am 6. Mai in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma in Empfang nehmen und am selben Abend auch ein Konzert dort spielen, teilte das dort ansässige Woody Guthrie Center am Donnerstag mit.