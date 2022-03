Eine der fragwürdigsten Redewendungen des Augenblicks ist die Formulierung, man müsse dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Gelegenheit geben, sein Gesicht zu wahren. Gebraucht wird der Satz in der Hoffnung, einen Ausweg aus dem Kriegsgeschehen zu finden. Die Wahrung des Gesichts zielt demnach auf die Wiederherstellung eines Zustands diplomatischer Kommunikation. Zurück an den Verhandlungstisch mit Putin? Ist das wirklich ein realistisches Szenario?

Sieht man einmal davon ab, dass Putin die Vorstellung von Gesprächsführung am Tisch zur Groteske verformt hat, bedarf es selbst für Vertreter einer illusionslosen Diplomatie viel Fantasie, sich Putin als Verhandler vorzustellen, mit dem ein Kompromiss zu erzielen sei. Wie der Frieden hergestellt werden kann, ist eine Preisfrage, für die es derzeit keine Währung zu geben scheint.

Und so bleiben die Betrachter immer wieder an Äußerlichkeiten hängen, die Wladimir Putin ihnen bietet. Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit war zuletzt die sündhaft teure Winterjacke der italienischen Luxusmarke Loro Piana, die für ca. 12.000 Euro erhältlich ist. Sportschick eben. 2019 war Fußballnationalspieler Leroy Sané öffentlich in die Kritik geraten, weil er in einem Pelzoutfit daherkam, das, modisch besprüht, gut das Doppelte des Putin’schen Kleidungsstücks gekostet haben soll. Sané wurde daraufhin geraten, derlei Extravaganzen lieber zu lassen. Zur Gesichtswahrung des Fußballspielers gehört es seither, eher mit sportlichen Leistungen als mit dem Gespür für modisches Design zu glänzen.

Putins Gesicht indes bleibt ein Rätsel. Es war seit jeher durch bübische Ausdruckslosigkeit gekennzeichnet, die allerdings kaum der kühlen Undurchschaubarkeit eines Geheimagenten entsprach. Zu rund, zu verletzlich. Auch zu linkisch. Wie verräterisch sein Gesichtsausdruck ist, offenbarte er in einer Szene des Jahres 2007, als er bei einem Zusammentreffen mit Bundeskanzlerin Merkel einen schwarzen Labrador frei laufen ließ, wohl wissend, dass Merkel Angst vor Hunden hat. An Putins zu einem süffisanten Lächeln sich verformenden Mundwinkeln war abzulesen, dass er diesen Moment einer inszenierten Erniedrigung sichtlich genoss.

Die Metapher der Gesichtswahrung impliziert ein Gleichgewicht der Macht und Anerkennung zwischen den jeweiligen Gegenübern. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass dieses Gleichgewicht mit Putin kaum mehr herzustellen ist.