Wenn nichts dazwischenkommt, dann wird an diesem Samstag inmitten der pompösen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. noch eine andere, sehr kleine, sehr private, aber möglicherweise sehr wichtige Familienfeier stattfinden. Dann nämlich wird Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ein Jahr alt und endlich ihre Uroma treffen – die britische Königin. Ein Treffen auf Schloss Windsor, für das sich Elizabeth trotz der Jubiläumssause eigens frei genommen hat.

Oder vielleicht auch wegen des anstrengenden Trubels um ihre Person, bekanntlich ist die Queen nicht mehr so gut zu Fuß. Aber ihren Laden will sie schon zusammenhalten, und da kommt Lilibet ins Spiel: Die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan könnte für eine erste Annäherung zwischen dem einstigen Traumpaar und Hoffnungsträger der britischen Monarchie und der restlichen Royal Family sorgen. Zudem hat Elizabeth ihre Urenkelin noch nie leibhaftig gesehen.

Der große Streit nach dem Skandal-Interview

Und so dürfte man an dem Samstag nun Lilibets ersten Geburtstag feiern, gewissermaßen ein Jubiläum im Jubiläum, vor allem aber das Terrain für eine weitergehende Familienzusammenführung sondieren. Eine einzige Trümmerlandschaft: Nach Harry und Meghans Skandal-Interview mit Oprah Winfrey im letzten Jahr, nach den Rassismus-Vorwürfen gegen den Palast und weiteren Indiskretionen ist das Verhältnis zwischen Harry und Vater Prinz Charles sowie Bruder Prinz William zerrüttet.

Bekanntlich begann das Verhängnis 2020 mit dem sogenannten Megxit, also Harrys und Meghans Rückzug von allen royalen Pflichten und dem Umzug ins rund 8700 Kilometer entfernte Kalifornien. Ein Sicherheitsabstand zum Königshaus, den sie für ein „normales“ Leben nutzen wollen – eine kleine bis größere Schummelei allerdings, schließlich nutzen die Sussexe ihren klingenden Namen sehr wohl für ihr post-royales Charity-Business und verdienen damit gutes Geld.

Lilibet steht für Freud und Leid bei den Royals

Tatsächlich ist die Verbindung zum Königshaus nie ganz abgebrochen. Davon kündet nicht zuletzt Lilibet Diana: Sie wurde zum einen nach dem Spitznamen ihrer Uroma benannt, Prinzgemahl Philip (1921–2021) nannte Elizabeth so; der zweite Name verweist auf Harrys 1997 tödlich verunglückte Mutter, die am Hof ebenfalls schlecht gelittene Prinzessin der Herzen Lady Diana. Und so verbindet Lili, wie sie der Kürze halber gerufen wird, in ihrem Namen Freud und Leid bei den Royals.

Ob der Streit zu einem gütlichen Ende findet? Als Friedensgeste mag sehr wohl durchgehen, dass Familie Sussex – neben Harry, Meghan und Lilibet ist noch Brüderchen Archie in London dabei – zu den Thronfeierlichkeiten angereist ist. Man vermeidet den großen Auftritt in der Öffentlichkeit, um der Queen nicht die Show zu stehlen. Alles schön. Und ein kleines Detail am Rande: Lily ist noch nicht getauft. Ob das wohl im Beisein der Queen jetzt nachgeholt wird? Beinahe unvorstellbar!