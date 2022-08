Sie freue sich zu sehen, dass junge und ältere Zuhörer:innen gleichermaßen im Publikum vertreten seien, sagte Kathleen Hannah am Sonntagabend im Huxleys, als sie mit ihrer legendären Punk-Band Bikini Kill auftrat. Tatsächlich erfreulich zu sehen, wie vielen Jüngeren die queer-feministische Message der Band auch dreißig Jahre nach deren Hauptwirkungszeit noch wichtig ist. Und gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, wie viel es noch immer zu verändern gibt. Die Stücke der Band klagen die emanzipatorischen Mängel ihrer Entstehungszeit an. Bikini Kill hatten sich 1997 getrennt und sich letztlich erst 2019 wieder zu Konzerten zusammengefunden – ohne dazwischen neues Material zu veröffentlichen.

1990 in Olympia, Washington, im pazifischen Nordwesten der USA gegründet, trat das Quartett mit der Mission auf, der in allen Musikszenen und eben auch im Indie-Underground vorherrschenden Männerdominanz ein Korrektiv entgegenzusetzen. So wurde sie eine der prägendsten Bands der punk-feministischen Riot-Grrrl-Bewegung. Hannah ermutigt bei Konzerten die Frauen, die vorderen Publikumsreihen zu besetzen – um ihnen ein größeres Präsenzgefühl zu geben und andererseits auch eine Schutzzone vor männlichen Übergriffen zu erwirken. Dafür sowie für ihre Texte und die Tendenz, von der Bühne ins Publikum zu gehen, um übergriffige Männer zu konfrontieren, wurden Hannah und ihre Band im Lauf ihrer Karriere regelmäßig angegriffen.

Vampig-agressive, aber auch surf-poppige Sounds

Entsprechend energisch wirkt auch das Oeuvre der Band, das sich über zwei LPs und zahlreiche EPs erstreckt. Viele dieser Songs gab es im Huxleys in all ihrer schrottigen Gloria zu hören – etwa das treibende „Carnival“, das vampig-aggressive „Lil’ Red“ oder das erstaunlich surf-poppig dargebotene „Reject All American“. Wie damals wechselten sich Hannah, Kathi Wilcox und Abi Vail bei Gesang, Bass- und Schlagzeugspiel gelegentlich ab. Dabei auffallend war Vails Gesang, der sich wie der Hannahs eines hochmittigen Tonregisters bedient und dabei einer Mischung aus Patti Smith und Johnny Rotten in Höchstaufregung gleicht – und dennoch etwas zurückhaltender ist als der ihrer Kollegin.

www.imago-images.de Tobi Vail von der Band Bikini Kill bei einem Konzert im Huxleys Neue Welt in Berlin, 7. August 2022.

Vail, deren einstiger Boyfriend Kurt Cobain sich nach eigener Angabe anlässlich des ersten Dates vor Ehrfurcht übergab, scheint auch heute auf der Bühne nichts von ihrer damaligen Coolness verloren zu haben, mit der sie laut Szeneberichten im Olympia der späten 80er und frühen 90er als Punkmusikerin und Fanzine-Herausgeberin wirkte. Am Sonntagabend konnte man sich davon überzeugen: Sie weiß auch heute noch, wie man rote Sonnenbrille und goldene Hotpants als Fuck-You-Statement inszeniert – und dazu lakonisch die Namen und Szenezugehörigkeiten der Mitglieder der Vorgruppe vorträgt.

Kathleen Hannahs Bühnenpräsenz war unvergesslich

Kathleen Hannahs Bühnenpräsenz war dagegen von mehr Emotionalität geprägt. Ihr Gesang klang noch schriller und war überdies noch sehr laut gemischt, wodurch ihm weitere Dringlichkeit verliehen wurde. Paradoxerweise wurde er dadurch aber in der Wirkung schwächer: Hätte er mit der an diesem Abend eher unterrepräsentierten Gitarre der Tourmusikerin Sara Landeau konkurriert, hätte sich jene Dringlichkeit beim Versuch der Stimme, sich aus ihrer klanglichen Einbettung zu befreien, vermutlich eher eingestellt.

Dennoch war es ein energisches Konzert. Wenn sie sang, war Hannah viel in Bewegung, tanzte, winkte und klagte, wirkte so getrieben wie selbstbewusst. Besonders energisch klang sie in der Zugabe „Rebel Girl“ – eine Art Jugenderinnerung ans Gefühlserwachen in der Suburbia. Vielleicht besang sie hier auch die Anfänge von Gedankenprozessen, die sie auf vielen teilweise konfliktreichen Umwegen hier auf diese Bühne brachten.

In dieser Band zu spielen, sei extrem anstrengend gewesen, sagte Hannah später mal in einem Interview, und auch am Sonntagabend erklärte sie ihrem Publikum: Früher, in den 90ern, sei sie bei Bikini-Kill-Konzerten grundsätzlich ein Nervenbündel gewesen. Wohingegen sie heute einfach Spaß habe. Von toxischer Männlichkeit oder konfrontativer Atmosphäre war im Huxleys an diesem Abend jedenfalls nichts zu spüren. Es hat sich wohl also doch etwas getan, seit Bikini Kill vor über 30 Jahren anfingen, Musik zu machen.