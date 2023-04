Quentin Tarantino will neuen Film im Herbst drehen Es ist eine bittersüße Nachricht für seine Fans: Kultregisseur Quentin Tarantino plant eine neue Produktion. Doch schon länger hat er angekündigt, nach diese... dpa

Berlin -US-Regisseur Quentin Tarantino (60) will mit den Dreharbeiten für seinen neuen Film voraussichtlich im Herbst beginnen. Das erzählte der Filmemacher bei einer Lesung seines Buchs „Cinema Speculation“ am Mittwochabend in Berlin. Dort wurde er von Moderator Steven Gätjen nach seinem nächsten Film „The Movie Critic“ gefragt, der angeblich auch Tarantinos letzter Film werden soll.