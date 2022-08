Wer Raban Ruddigkeit kennt, weiß: Das Graphische ist seine Sprache. Es ist jene Sprache, in der er denkt, kreativ ist und in der er uns seine überraschenden Welten eröffnet - und sie mit klugen Gedanken, Textbausteinen und Assoziationen verbindet. Die Redaktion der Berliner Zeitung hat sich dazu entschlossen, mit Raban Ruddigkeit eine besondere Beziehung einzugehen. Der in Berlin lebende Künstler hat sich bereit erklärt, jede Woche eine halbe Seite in der Berliner Zeitung am Wochenende und auf den Online-Seiten unseres Portals www.berliner-zeitung.de zu gestalten und seine besonderen Grafikkacheln, bestehend aus Wort und Bild, zu aktuellen Ereignissen zu entwerfen und bei uns zu veröffentlichen.

Raban Ruddigkeit kommt aus dem Osten. Er wurde am 15. Mai 1968 in Leipzig geboren und hat dort auch einen großen Teil seines Lebens verbracht. Er ist Sohn des Malers Frank Ruddigkeit und der Germanistin Heidi Ruddigkeit, gehört also quasi zur Intelligenzija, die sich in der ehemaligen DDR formiert hat. In Leipzig gründete er vor der Wende mit Freunden die Zeitschrift „Messitsch“, die als eine Art künstlerisches Stadt-Magazin fungierte. Schon damals hat Raban Ruddigkeit sein Interesse an gesellschaftspolitischen Themen gezeigt.

Ruddigkeit nutzte die neue Freiheit

1991 wurde er dann Chefredakteur des „Kreuzers“, der als Beilage erschien und aus dem das Stadtmagazin „Kreuzer“ in Leipzig hervorging. Daneben zeichnete er unter dem Pseudonym „Der Rabe“ diverse Comics, illustrierte Bücher und entwickelte Plakate und Designs für Kultur und Wirtschaft. Seine kreative Ader blieb im wiedervereinigten Deutschland nicht unbemerkt: 1996 ging er nach Berlin, wo er zunächst für die Werbeagentur Scholz & Friends arbeitete, bevor er sich wieder selbständig machte. Neben der Arbeit für Agenturen (wie etwa Jung von Matt Main, Wächter & Wächter in München) und Zeitschriften (wie „Das Magazin“) war er auch als Entwickler von Corporate Designs erfolgreich. Später sollte er zahlreiche Preise erhalten, unter anderem auch für seine Arbeit als Illustrator für den Berliner Tagesspiegel.

Ruddigkeit nutzte die neue Freiheit, kostete die Möglichkeiten des Kapitalismus aus, wohnte in Frankfurt am Main und München, bekam dann aber irgendwann Heimweh und entschloss sich dazu, zurück nach Berlin zu ziehen. „Back to the roots“, könnte man sagen. In Berlin fand Ruddigkeit zu seinen Wurzeln zurück, zu seiner vollen Selbstständigkeit, auch zu seinem selbstständigen Denken als Künstler und politischer Kopf.

Er spielte immer mehr mit Formen, nutzte seine Fähigkeiten der Provokation – nicht nur für seine Werbekunden, sondern auch für politische Zwecke und Non-Profit-Kunstaktionen, um seine Fans mit überraschenden Gedanken und Bildern zu begeistern. Social Media spielte dabei eine immer größere Rolle. Ruddigkeit instrumentalisierte Portale wie Facebook, um seiner Kreativität Raum zu geben und spontan auf aktuelle Fragestellungen zu Politik und Weltgeschehen mit kleinen Bild-Text-Collagen zu reagieren. Die Gruppe der Fans wurde immer größer.

Die Welt, wie wir sie sehen

In Berlin gründete Ruddigkeit ein eigenes Atelier. Hier erschafft er bis heute seine Werke und nutzt die Zeit vor allem dazu, sich wirklich Gedanken zu machen. Über den Klimawandel, Russlands Krieg in der Ukraine, die Antwort der westlichen Länder auf diesen Krieg, die Reaktion der Nato, aber auch die Doppelmoral, die sich nicht selten als Denkgrundlage unserer westlichen Politik offenbart.

Raban Ruddigkeits Bilder sind Ikonoklasmen. Sie regen zum Nachdenken an. Sie sind durchzogen von einer Idee und von einer Erfahrung, die sich vielleicht nur bei Menschen aus dem Osten so speziell und tief verankert hat: die Idee und die Erfahrung einer grundlegenden Transformation. Als würden alle Bilder diese Erfahrung in sich tragen und uns, den Betrachtern, sagen wollen: „Fühlt Euch nicht zu sicher! Es könnte so, aber auch ganz anders sein!“

Raban Ruddigkeit soll uns genau mit dieser Erfahrung, mit diesen Ideen Woche für Woche konfrontieren, er soll uns seinen Stachel setzen aus Bildern, Gedanken, Texten und Formen und uns herausfordern, damit wir nachdenken darüber, ob die Welt, wie wir sie sehen, auch wirklich aus jenen Formen besteht, wie wir sie im Alltag erkennen.

Damit die Welt ein bisschen besser wird

In einem Interview hat Ruddigkeit offenbart, dass er seine Kunst nicht zum Selbstzweck macht. Hinter seinen Ideen, ja seiner ganzen Arbeit steckt der unverbesserliche Wille, ein wenig dazu beizutragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Auch wenn sich der Künstler über seine Möglichkeiten keine Illusionen macht: „Ich habe das Gefühl, wir befinden uns nach langen Jahren der Stagnation mal wieder in einem gesellschaftlichen Wertewechsel. Die Themen Rechtsradikalismus, Rassismus und Klimawandel sind ja nicht neu, aber werden zumindest neu betrachtet. Corona hat viele alte Unwuchten deutlich gemacht, und so wird gerade alles ein bisschen neu sortiert. Es bleibt zu hoffen, dass danach ein bisschen mehr Gerechtigkeit übrig bleibt, wobei ich da eher Realist bin. Zwei Schritte vor und einer zurück ist wohl auch hier die eigentliche Gangart. Aber mich freut es natürlich, dass die junge Generation das alles wieder mehr auf dem Schirm hat und hoffentlich ein bisschen daran mitarbeiten wird.“

Wir als Berliner Zeitung wollen daran mitarbeiten und freuen uns sehr, dass sich Raban Ruddigkeit bereit erklärt hat, mit uns zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Menschen da draußen zu piksen, zu nerven, zu überraschen, ja und vor allem zum Nachdenken anzuregen. Damit die Welt ein Stück weit besser wird.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de