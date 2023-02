Rapper Ice-T wird 65 Er gilt als einer der Begründer des Gangsta-Rap. Jetzt wird der ehemalige Kleinkriminelle Ice-T 65 Jahre alt - und lebt ein ruhiges Familienleben mit festem ... Christina Horsten , dpa

New York -Als Jugendlicher war Ice-T auf den Straßen von Los Angeles als Kleinkrimineller unterwegs - bis er den Hip-Hop fand. „Ich wusste, dass ich nicht ewig so weitermachen konnte“, sagte der Rapper, der am Donnerstag (16. Februar) 65 Jahre alt wird, vor Kurzem in einem Interview mit „AARP“. „Ich wusste, wenn ich diesen Weg weitergehe, dann sterbe ich entweder oder komme ins Gefängnis.“ Stattdessen fand Ice-T seinen Weg in die Musik- und Filmbranche und gilt heute als einer der Begründer des Gangsta-Rap.