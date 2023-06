Rapper Montez erobert Spitze der Album-Charts

Baden-Baden -Der Rapper Montez hat es mit „Liebe in Gefahr“ auf Anhieb an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Die Nummer eins der vergangenen Woche von Rapper Apache 207 ist mit „Gartenstadt“ jetzt auf dem dritten Rang, wie GfK Entertainment mitteilte. Neu auf Position zwei sind „Queens Of The Stone Age“ mit „In Times New Roman...“.

Auch auf den weiteren Plätzen landen zwei Neueinsteiger: Auf Rang vier Shindy mit „In meiner Blüte“ und auf der Fünf die Pet Shop Boys mit „Smash - The Singles 1985-2020“.

Auf den ersten beiden Plätzen der Single-Charts gibt es dagegen keine Bewegung: Nummer eins bleibt der „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes. „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache 207, das wochenlang an der Spitze stand, verteidigt Platz zwei. Neu auf der Drei ist RAF Camora & Ahmad Amin mit „Strada“ und auf der Vier Ayliva mit „In deinen Armen“. Yung Yury & Damn Yury schieben sich mit „Tabu.“ von Platz sechs auf Platz fünf nach vorn.