Hamburg/Berlin - Die als Nura bekannt Berliner Rapperin und Schauspielerin Nura Habib Omer war nach eigener Einschätzung „lange kein guter Mensch“. Im Podcast „Zeit Verbrechen“ erzählte die 33-Jährige, sie habe in Clubs Drogen verkauft. „Irgendwann dachte ich: Wenn ich sowieso die ganze Zeit im Club bin, kann ich auch nebenbei was verdienen, weißte? Und habe dann angefangen zu dealen. Ich war auch wirklich gut im Drogenverticken.“

In ihrer Zeit mit der Band SXTN, ein Hip-Hop-Duo mit Rap-Kollegin Juju, habe sie Hotelzimmer verwüstet. „Heute denke ich: Wie dumm! Mein kleiner Bruder arbeitet in einem Hotel, er muss den Dreck von solchen Ego-Künstlern wie mir wegmachen.“ Auch mit der Polizei geriet sie mehrfach aneinander. So wurde sie einmal an Karneval verhaftet, „weil ich mich mit einem Polizisten geprügelt habe“.