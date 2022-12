Verwegen oder abwegig: Soll ich eine 50 Jahre jüngere Frau heiraten?

Heribert, 76: Lieber Herr Lenné, ich bin auch heute noch, wie seit Jahrzehnten, beruflich voll engagiert und in der ganzen Welt in Projekteinsätzen, derzeit überwiegend in China. Vor drei Jahren habe ich auf einer privaten Veranstaltung eine Chinesin kennengelernt, die 50 Jahre jünger ist, Germanistik in Deutschland studierte und mit unserer Kultur sehr vertraut ist. Wir waren nach kurzer Zeit ein Paar, und dieses Miteinander erfüllt und begeistert uns jeden Tag erneut. Unsere kulturellen Differenzen sind ein Wertpaket, das uns stets neue Einsichten und auch eine hohe Veränderungsbereitschaft beschert.

Wir planen, im nächsten Jahr zu heiraten. Ich habe dazu keine Bedenken, aber sie werden oft an uns wegen des großen Altersunterschieds herangetragen. Ist das so sehr abwegig? Wie ist diese Entscheidung zu bewerten? Natürlich wissen wir, dass meine Lebenszeit schon recht begrenzt ist, auch wenn ich mich sehr fit fühle. Ich freue mich auf Ihre Einschätzung.

Lieber Heribert, da sind Sie in guter Gesellschaft mit Jean Gabin oder Charlie Chaplin. Beide hatten sich etwa in Ihrem Alter in eine deutlich jüngere Frau verliebt, diese geheiratet und sogar noch gemeinsame Kinder bekommen. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt auch Nachwuchs bekommen müssen, um alles richtig zu machen.

Partner müssen gemeinsam reifen

In den meisten Beziehungen sind die Frauen ein Stück jünger als die Männer. Das fängt schon in der Oberschule an, wenn die 15-jährigen Mädchen eher mit den 17-jährigen Jungs anbändeln, als sich in ihrer Altersklasse umzusehen. Es könnte da einen kleinen evolutionären Vorteil für die Arterhaltung geben. Ob wir diesen in unserer heutigen Gesellschaft noch nutzen sollten, ist eine andere Frage. Jetzt ist der Altersunterschied bei ihnen beiden jedoch sehr hoch. Sicher hören Sie Worte wie: „Die will doch nur sein Geld“ oder „Die hat ein unbearbeitetes Vaterthema“ oder „Er ist wohl nie richtig erwachsen geworden“ oder „Ist das ihr Sugardaddy?“

An allem davon könnte etwas dran sein, aber keine Liebesbeziehung ist frei von unbearbeiteten Kindheitserfahrungen oder unvollendeten Entwicklungen. Wenn es gut geht, entwickeln sich die Partner miteinander und reifen gemeinsam – unabhängig vom Altersunterschied. Ihre Beschreibung Ihrer Liebe klingt reflektiert und liebevoll. Es bleibt mir nicht viel mehr als Ihnen Glück zu wünschen. Die Unterschiede, Projektionen und „bösen Überraschungen“ werden Sie, wie alle anderen Paare auch, durchleben und bearbeiten müssen.